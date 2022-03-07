Компанія-розробник відеоігор Assassin Creed і Far Cry призупиняє продажі в РФ

Компанія-розробник та видавець відеоігор Ubisoft Entertainment SA (випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six) оголосила про призупинення продажів ігор у Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представника компанії. За його словами, компанія "призупиняє свої фізичні та цифрові продажі" на російському ринку.

"Ubisoft, виробник ігор Assassin’s Creed і Far Cry, має співробітників в Україні, дві студії розташовані в Києві та Одесі", – пише агентство.

"Компанія допомагає співробітникам, які бажають виїхати з країни, і забезпечуває житлом у сусідніх країнах", – сказав речник компанії.

Ubisoft також має офіси в Росії, але відмовилася розкривати кількість співробітників в обох країнах.

Раніше американський розробник Epic Games (розробник Gears of War, Fortnite і Unreal Tournament) заявив про припинення комерційних відносин з Росією.

Найбільші виробники відеоігр EA та Activision Blizzard заявили, що зупинять нові продажі своїх продуктів у РФ через її збройну агресію проти України.

Економічна правда