Компанія-розробник відеоігор Assassin Creed і Far Cry призупиняє продажі в РФ
Компанія-розробник та видавець відеоігор Ubisoft Entertainment SA (випускає ігри Assassin Creed, Far Cry, Rainbow Six) оголосила про призупинення продажів ігор у Росії.
Про це пише Bloomberg з посиланням на представника компанії. За його словами, компанія "призупиняє свої фізичні та цифрові продажі" на російському ринку.
"Ubisoft, виробник ігор Assassin’s Creed і Far Cry, має співробітників в Україні, дві студії розташовані в Києві та Одесі", – пише агентство.
"Компанія допомагає співробітникам, які бажають виїхати з країни, і забезпечуває житлом у сусідніх країнах", – сказав речник компанії.
Ubisoft також має офіси в Росії, але відмовилася розкривати кількість співробітників в обох країнах.
Раніше американський розробник Epic Games (розробник Gears of War, Fortnite і Unreal Tournament) заявив про припинення комерційних відносин з Росією.
Найбільші виробники відеоігр EA та Activision Blizzard заявили, що зупинять нові продажі своїх продуктів у РФ через її збройну агресію проти України.
Економічна правда
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