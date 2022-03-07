Вже 150: курс рубля до долара за день обвалився на 20%
Понеділок, 7 березня 2022, 17:40
Курс рубля 7 березня обвалився по відношенню до долара та євро до рекордних позначок.
Про це свідчать дані позабіржового ринку Forex.
Ввечері долар коштував 150 рублів, євро торгувався по 164,5 руб. За добу євро та долар зміцнилися по відношенню до рубля на 22-23%.
4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,8124 та 116,5312 руб. відповідно, повідомлялося, що вони діятимуть із 5 березня.
ЦБ призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.
Економічна правда
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