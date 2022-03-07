Nissan призупиняє роботу свого заводу у Петербурзі і підніме ціни на увесь модельний ряд в РФ

Автовиробник Nissan призупинить роботу свого російського заводу у Санкт-Петербурзі з 10 березня у зв'язку із затримками комплектуючих.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на лист компанії клієнтам та партнерам від 3 березня.

Представник компанії не підтвердив, але і не спростував виданню цю інформацію.

Зазначається, що Nissan найближчим часом підніме ціни на увесь модельний ряд в РФ.

Також компанія призупинила продажі корпоративним клієнтам до подальшого повідомлення.

Ціни на запчастини та аксесуари також переглянуть.

У компанії також заявили про створення фонду в 2,5 млн євро для підтримки постраждалих в Україні.

Nissan пожертвує 1 млн євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям.

2 березня офіційний медіаресурс Nissan в РФ повідомляв про призупинення постачання Nissan Pathfinder до Росії.

Тоді ж в компанії не виключали припинення виробництва на заводі в Санкт-Петербурзі.

Економічна правда