Nissan призупиняє роботу свого заводу у Петербурзі і підніме ціни на увесь модельний ряд в РФ
Автовиробник Nissan призупинить роботу свого російського заводу у Санкт-Петербурзі з 10 березня у зв'язку із затримками комплектуючих.
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на лист компанії клієнтам та партнерам від 3 березня.
Представник компанії не підтвердив, але і не спростував виданню цю інформацію.
Зазначається, що Nissan найближчим часом підніме ціни на увесь модельний ряд в РФ.
Також компанія призупинила продажі корпоративним клієнтам до подальшого повідомлення.
Ціни на запчастини та аксесуари також переглянуть.
У компанії також заявили про створення фонду в 2,5 млн євро для підтримки постраждалих в Україні.
Nissan пожертвує 1 млн євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям.
2 березня офіційний медіаресурс Nissan в РФ повідомляв про призупинення постачання Nissan Pathfinder до Росії.
Тоді ж в компанії не виключали припинення виробництва на заводі в Санкт-Петербурзі.
Економічна правда
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