Deloitte останньою з компаній "великої четвірки" оголосила про вихід з РФ
Deloitte заявив, що відмовляється від компаній-членів РФ та Білорусі, ставши останньою з аудиторських компаній "Великої четвірки", яка оголосила про вихід з Росії після вторгнення РФ в Україну.
Про це пише Financial News.
"Ми відокремимо нашу практику в Росії та Білорусі від глобальної мережі фірм-членів. Deloitte більше не працюватиме в Росії та Білорусі", - йдеться у заяві компанії.
"Хоча ми знаємо, що це правильне рішення, воно вплине на близько 3000 професіоналів Deloitte, які знаходяться в Росії та Білорусі.
"Ми знаємо, що наші колеги в Росії та Білорусі не мають права голосу в діях свого уряду. Ми будемо підтримувати всіх постраждалих колег під час цього переходу і робитимемо все можливе, щоб допомогти їм у цей надзвичайно важкий час", - йдеться в заяві компанії від 7 березня.
"Deloitte була першою з аудиторських компаній Великої четвірки, яка заявила, що думає вийти з Росії, пояснивши, що переглядає свій "бізнес і присутність у Росії" у заяві від 2 березня", - пише видання.
Нагадуємо:
Аудиторські компанії PwC і KPMG розірвали зв'язки зі своїми підприємствами в Росії та Білорусі, ставши першими з "великої четвірки", що залишили країни після вторгнення Кремля в Україну.
Аудиторська компанія Ernst & Young слідом за PwC та KPMG заявила про вихід з російського ринку.
Економічна правда
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