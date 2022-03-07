З керівництва "Вконтакте" пішли всі іноземці

Російська інтернет-компанія VK повідомила, що її раду директорів покинуло п'ятеро членів.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Йдеться про Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сірла та Марка Ремона Сороре – вони повідомили про рішення залишити пости невиконавчих членів ради директорів VK 4 березня.

Ще два незалежні директори – Ян Буне та Сан Хун Кім – залишають свої посади у раді 7 березня.

Метьʼю Хаммонд залишає посаду керуючого директора та фінансового директора VK, також зазначено у повідомленні інтернет-компанії. Хаммонд був призначений керуючим директором інтернет-компанії у 2011 році, CFO – у 2013 році.

У раді директорів VK залишаються 5 осіб: співзасновник VK Дмитро Гришин, голова юридичної дирекції "Газпром-Медіа Холдинг" Дмитро Чудаков, голова правління "СОГАЗ" Антон Устінов, прессекретар голови правління "Газпрому" та член ради директорів ГПМ Сергій Купріянов, гендиректор "МФ Технології" Уляна Антонова.

"МФ Технології" володіє 4,8% економічної та 57,3% голосуючої частки в VK. Крім МФТ, акціонерами VK також є структура Naspers – Prosus (25,7% економічна та 12,3% голосуюча частка), Alibaba Group (9,5% та 4,5%), Tencent (7% та 3,3%).