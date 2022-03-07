Adidas зупиняє роботу в РФ, але не виходить остаточно

Спортивний бренд Adidas заявив, що зачиняє свої магазини в РФ, проте наразі не виходить з російського ринку.

Про це компанія повідомила у своєму LinkedIn.

"Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення", – пише Adidas. Водночас компанія продовжить виплату заробітних плат працівникам і не виходить з ринку РФ остаточно "до подальшого повідомлення".

Таким чином бренд приєднався до своїх найближчих колег на ринку, Puma та Nike, які тимчасово або повністю зупинили свої операції в країні, що розв’язала проти України війну.

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