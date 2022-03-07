IT-компанія Andersen припиняє роботу в РФ і розриває відносини з російськими клієнтами
IT-компанія Andersen заявила, що припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.
"Друзі, хочемо зробити важливу заяву! Компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами.
Також ми виділяємо $1 500 000 на допомогу нашим колегам з України. Ні війні!", - йдеться у заяві компанії.
Andersen - компанія з розробки програмного забезпечення з повним циклом послуг, сертифікований партнер Microsoft.
Компаня має офіси в Києві, Берліні, Дубліні, Кракові, Варшаві, Нью-Йорку та Скоттсдейлі, Вільнюсі, Лондоні та в Лімассолі.
Як нагадує DOU, у січні 2022 року в Andersen стався мовний скандал, коли її рекрутери відмовили в працевлаштуванні україномовному розробнику.
Згодом співзасновник компанії Олександр Орлов публічно вибачився за інцидент.
Економічна правда
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