IT-компанія Andersen припиняє роботу в РФ і розриває відносини з російськими клієнтами

IT-компанія Andersen заявила, що припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

"Друзі, хочемо зробити важливу заяву! Компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами.

Також ми виділяємо $1 500 000 на допомогу нашим колегам з України. Ні війні!", - йдеться у заяві компанії.

Andersen - компанія з розробки програмного забезпечення з повним циклом послуг, сертифікований партнер Microsoft.

Компаня має офіси в Києві, Берліні, Дубліні, Кракові, Варшаві, Нью-Йорку та Скоттсдейлі, Вільнюсі, Лондоні та в Лімассолі.

Як нагадує DOU, у січні 2022 року в Andersen стався мовний скандал, коли її рекрутери відмовили в працевлаштуванні україномовному розробнику.

Згодом співзасновник компанії Олександр Орлов публічно вибачився за інцидент.

Економічна правда