Вихід "великої четвірки": PwC та KPMG залишають Росію та Білорусь

Аудиторські компанії PwC і KPMG розірвали зв'язки зі своїми підприємствами в Росії та Білорусі, ставши першими з "великої четвірки", що залишили країни після вторгнення Кремля в Україну.

Про це пише FT.

Ці кроки, ймовірно, посилять тиск на їхніх колег, Deloitte та EY, щоб вони наслідували їхньому прикладу, вважають у виданні.

PwC заявила, що розриває зв'язки зі своєю російською філією, яка має 3700 партнерів і співробітників в 11 офісах країни, а також 25 офісів у Білорусі. Підприємства продовжуватимуть працювати як самостійні організації без офіційного зв'язку зі світовим брендом.

Нові незалежні підрозділи PwC в Росії та Білорусі будуть перейменовані і зможуть продовжувати працювати для місцевих клієнтів, а також обслуговувати міжнародні компанії, які здійснюють діяльність у цих країнах, повідомила людина, яка безпосередньо знайома з домовленостями.

KPMG заявила, що припинення співпраці з її 4500 співробітниками в Росії та Білорусі було "неймовірно важким". "Це рішення стосується не їх – це наслідок дій уряду Росії", – йдеться у заяві KPMG.

Раніше консалтингові компанії Accenture, McKinsey, Boston Consulting Group та Bain&Company призупинили роботу з російськими клієнтами.