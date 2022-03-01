Залізо в морі за 11 мільярдів та прощання інвесторів: підсумки війни на економічному фронті

Росіяни тримають 1 євро getty images

"На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір", — підсумував досягнення на економічному фронті боротьби з державою-агресором міністр оборони Олексій Резніков зранку 1 березня.

Внаслідок санкцій Заходу російська економіка дійсно невпинно наближається до кризи чи навіть колапсу. Іноземні компанії масово обривають економічні зв’язки з РФ, навіть в енергетичній сфері. Російська валюта знецінюється, а акції найбільших російських міжнародних банківських груп множаться на число, яке наближається до нуля.

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Країни Заходу, у відповідь на напад Росії, запровадили проти цієї країни жорсткі пакети санкцій, які включали:

санкції проти низки найбільших банків Росії, серед яких "ВТБ" та "Сбєрбанк", зокрема відключення їх від системи SWIFT. Щоправда, "ВТБ" міг спробувати вивести з-під санкцій свою кіпрські "дочку". Остання так і не потрапила до остаточного переліку на сайті Мінфіну США;

санкції проти центрального банку РФ (які заблокували близько 2/3 міжнародних резервів країни).

Своєрідні "санкції" проти РФ запровадив і сам центробанк Росії. Зокрема, він різко підвищив облікову ставку — з 9,5% до 20%, а також запровадив валютні обмеження, зобов’язавши експортерів продавати 80% валютної виручки (за офіційним курсом центробанку, а не за ринковим).

Як наслідок, російські компанії, які втратили можливість залучати кошти на зовнішніх ринках, втратили ще й внутрішній (через високі процентні ставки).

На тлі запровадження санкцій та ескалації війни проти України з іноземні компанії почали розривати свої бізнес-зв’язки з Росією. Наприклад, міжнародна корпорація British Petroleum вирішила продати свій пакет акцій у найбільшій нафтовій компанії РФ "Роснєфті".

Міжнародна ізоляція Росії продовжилася й 1 березня

Платіжні системи Visa та MasterCard заблокували доступ підсанкційним російським банкам. Всередині країни росіяни все ще можуть розраховуватися цими картками, однак за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах — вже ні.

Російські компанії зазнають нищівного падіння на західних фондових ринках. Акції "Сбєрбанка" у понеділок 28 лютого впали на 73% протягом перших годин торгів. Від початку лютого ціна акцій цього банку на західних ринках опустилась вже у 66 разів.

Акціями "ВТБ" взагалі перестали торгувати на Лондонській біржі через розірвання контракту. Крім цього низка російських нефінансових компаній, проти яких США та Європа не запроваджували санкції, втратили доступ до західних ринків. Акціями Яндекс, Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC перестали торгувати на біржах Nasdaq та на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Через падіння котирувань російських компаній Фонд національного багатства країни-агресора вирішив підтримати економіку та спрямувати 10 млрд доларів на придбання часток російських компаній.

Капіталізація найбільших російських емітентів впала на 80% і навіть 90% за кілька днів, а індекс Мосбіржі з 21 до 25 лютого знизився на 30%. З 25 лютого торгів акціями на Мосбіржі не проводиться – таке рішення ухвалив російський центробанк.

Росія поступово, однак впевнено, перетворюється на джерело токсичних активів. Саме тому західний бізнес поспішає вже нині вивести всі свої інвестиції з країни-агресора аби не потрапити під санкції, не зазнати репутаційних втрат. І також поки це взагалі можливо.

Так про припинення роботи у Росії повідомив фінтех-сервіс з транскордонних платежів Wise, організатор азартних ігор Parimatch. Вийти з російського ринку задумується австрійський Raiffeisen, попри те, що саме російська "дочка" банку приносить чи не найбільшу частку прибутку всієї групи.

З Росією припиняє співпрацювати й український бізнес. Наприклад, виробник алкогольних напоїв Nemiroff скасував ліцензію на виробництво своєї продукції в Росії. Водночас Adidas припинив співпрацю з російським футбольним союзом. Це й не дивно після того, як УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Наостанок, оператор російського газогону "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG мусив оголосити себе банкрутом через санкції заходу. Тепер газпромівський газогін офіційно можна назвати залізом за 11 мільярдів доларів – саме стільки коштував проєкт для поставок газу в обхід Україні.

Курс рубля завершив 1 березня знеціненням зі 105 руб за долар до 111 руб за долар. На початку дня Центробанк РФ намагався врятувати рубль від падіння, однак це не зупинило його знецінення. На готівковому ринку долар продають за 140-150 рублів.