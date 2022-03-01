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Visa також заблокувала систему для підсанкційних російських банків 

Вівторок, 1 березня 2022, 10:55

Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції ЄС та США.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.

Блокування означає, що картки цих платіжних систем працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах скористатися ними буде неможливо.

Нагадуємо:

Володимир Зеленський у неділю звернувся до платіжних систем Visa та Mastercard із закликом відключити Росію від послуг компаній.

Економічна правда

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Visa Росія

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