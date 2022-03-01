Visa також заблокувала систему для підсанкційних російських банків
Вівторок, 1 березня 2022, 10:55
Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції ЄС та США.
Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Раніше повідомлялося, що Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.
Блокування означає, що картки цих платіжних систем працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах скористатися ними буде неможливо.
Нагадуємо:
Володимир Зеленський у неділю звернувся до платіжних систем Visa та Mastercard із закликом відключити Росію від послуг компаній.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua