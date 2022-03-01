Оператор "Північного потоку - 2" офіційно банкрут

Оператор російського газогону "Північний потік-2" мусив оголосити себе банкрутом через санкції Заходу.

Про це повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут.

Вона підкреслила, що оператор газогону між Росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.

Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія оголосила про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може піти таким шляхом.

Нагадуємо:

Швейцарська Nord Stream 2 AG, яка є оператором газпромівського Північного потоку - 2, розглядає банкрутство після санкцій. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Крім того, міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок, що весь персонал Nord Stream - 2, понад 140 співробітників, були звільнені.

Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації Північного потоку - 2. Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Газовий монополіст неодноразово використовував ПП2 як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.







