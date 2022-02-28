Російський "ВТБ" міг уникнути санкцій Заходу у перший же день війни проти України

Контрольований російським урядом банк "ВТБ", ймовірно, міг уникнути санкцій Заходу, змінивши власників своєї кіпрської дочірньої структури у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це свідчать повідомлення у кіпрських ЗМІ та дані з сайту кіпрської "дочки" російського банку RCB Bank Ltd

Так, у перший день широкомасштабної війни, 24 лютого, "ВТБ" вирішив передати свій пакет акцій (46,3%) кіпрського банку RCB Bank Ltd двом кіпрським компаніям, які номінально були співвласниками цього банку — Crendaro Investments Limited та Mitarva Limited.

Крім цього, як свідчать дані кіпрських реєстрів, до ради директорів банку також включено російського менеджера Сергія Ковтуна. Виконавчим директором RCB залишається Кірілл Зімарін, що працює в "дочці" ВТБ з 2005 року.

Зміна власників "ВТБ" потребувала б певної підготовки та погодження, що може свідчити про спланованість дій російського банку і те, що він готувався до застосування США та ЄС санкцій проти себе за агресію РФ проти України.

Як свідчать дані Міністерства фінансів США, RCB Bank Ltd не входить до переліку "дочок" "ВТБ", проти яких було застосовано американські санкції.

Ймовірно, дії з переоформлення власників могли стати спробою "ВТБ" ухилитися від санкцій заходу та продовжувати вести бізнес у Європі як і раніше.