Parimatch відкликає франшизу з Росії

Бренд організатора азартних ігор Parimatch оголосив про відкликання франшизи з РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Рада директорів компанії Parimatch Tech вирішила відкликати франшизу на використання бренду Parimatch у Росії через військову агресію РФ в Україні", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документи про припинення роботи підготовлені та направлені у ТОВ "Бетринг", яке раніше було оператором бренду Parimatch.

Також холдинг продовжує розробляти обмеження на використання бренду в локальних спонсорських контрактах.

"Компроміси зараз недоречні! Ми завжди пишалися українським корінням нашої компанії, а в ці складні часи нас ще більше переповнює любов до рідної країни.

Ми категорично засуджуємо військову агресію щодо України та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні!" – додали в компанії.

Економічна правда