Parimatch відкликає франшизу з Росії
Бренд організатора азартних ігор Parimatch оголосив про відкликання франшизи з РФ.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
"Рада директорів компанії Parimatch Tech вирішила відкликати франшизу на використання бренду Parimatch у Росії через військову агресію РФ в Україні", – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що документи про припинення роботи підготовлені та направлені у ТОВ "Бетринг", яке раніше було оператором бренду Parimatch.
Також холдинг продовжує розробляти обмеження на використання бренду в локальних спонсорських контрактах.
"Компроміси зараз недоречні! Ми завжди пишалися українським корінням нашої компанії, а в ці складні часи нас ще більше переповнює любов до рідної країни.
Ми категорично засуджуємо військову агресію щодо України та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні!" – додали в компанії.
Економічна правда
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