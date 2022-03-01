Всі розділи
Укр / Рус

Parimatch відкликає франшизу з Росії

Вівторок, 1 березня 2022, 16:59

Бренд організатора азартних ігор Parimatch оголосив про відкликання франшизи з РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Рада директорів компанії Parimatch Tech вирішила відкликати франшизу на використання бренду Parimatch у Росії через військову агресію РФ в Україні", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що документи про припинення роботи підготовлені та направлені у ТОВ "Бетринг", яке раніше було оператором бренду Parimatch.

Також холдинг продовжує розробляти обмеження на використання бренду в локальних спонсорських контрактах.

"Компроміси зараз недоречні! Ми завжди пишалися українським корінням нашої компанії, а в ці складні часи нас ще більше переповнює любов до рідної країни.

Ми категорично засуджуємо військову агресію щодо України та намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні!" – додали в компанії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

гральний бізнес Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Обсяг нелегального ринку азартних інтернет-ігор сягає 3 мільярдів євро – БЕБ 23 лютого 2022, 18:00
Або пан, або програв: як гральний бізнес лобіює зниження податків 15 грудня 2021, 09:45
Кабмін перепризначив керівництво Комісії по гральному бізнесу 2 грудня 2021, 19:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті