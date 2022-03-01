Сервіс грошових переказів Wise зупинив грошові перекази у РФ

Британський фінтех-сервіс з транскордонних платежів Wise оголосив про зупинку грошових переказів в РФ після нових санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters.

Речник Wise сказав, що компанія продовжить стежити за ситуацією і "тримати ці заходи під постійним контролем".

Wise обмежила перекази в Україну, посилаючись на труднощі з обслуговуванням у країні. Там запевнили, що знімуть це обмеження, як тільки з’явиться така можливість.

Wise додав, що не знімав процент за перекази в Україну на суму понад 500 тис фунтів стерлінгів, "щоб допомогти клієнтам, які можуть мати надзвичайні потреби".

Компанія, що займається переказом грошових коштів, Remitly, також призупинила свої послуги з переказу грошей в РФ.

Економічна правда