Сервіс грошових переказів Wise зупинив грошові перекази у РФ
Британський фінтех-сервіс з транскордонних платежів Wise оголосив про зупинку грошових переказів в РФ після нових санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
Про це пише Reuters.
Речник Wise сказав, що компанія продовжить стежити за ситуацією і "тримати ці заходи під постійним контролем".
Wise обмежила перекази в Україну, посилаючись на труднощі з обслуговуванням у країні. Там запевнили, що знімуть це обмеження, як тільки з’явиться така можливість.
Wise додав, що не знімав процент за перекази в Україну на суму понад 500 тис фунтів стерлінгів, "щоб допомогти клієнтам, які можуть мати надзвичайні потреби".
Компанія, що займається переказом грошових коштів, Remitly, також призупинила свої послуги з переказу грошей в РФ.
Економічна правда
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