Український виробник алкогольних напоїв Nemiroff скасував ліцензію на виробництво своєї продукції в Росії.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Через військову агресію Росії в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року, Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії. Відповідні юридичні документи були надіслані сьогодні", – заявили в компанії 28 лютого.

Nemiroff – український бренд, виробничі потужності якого розташовані в Немирові Вінницької області.

"Nemiroff гордий бути українським. Ми засуджуємо військову агресію та замах на територіальну цілісність України. Об'єднуємось для захисту свободи та незалежності України. Це наша земля, наші люди, наше майбутнє", – заявив гендиректор Nemiroff Юрій Сорочинський.

Економічна правда