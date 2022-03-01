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Підсанкційний ВТБ тимчасово перестав торгуватися в Лондоні

Вівторок, 1 березня 2022, 10:50

Російський підсанкційний банк ВТБ з вівторка не торгується на Лондонській біржі, адже депозитарій банку розірвав з ним контракт.

Про це йдеться в повідомленні на Лондонській біржі.

Причиною є розірвання депозитарієм банку, BNY Mellon, співпраці з ВТБ.

"У зв’язку з відсутністю роз’яснення від компанії, фінансовий регулятор вирішив, що необхідно тимчасово призупинити лістинг цінних паперів (ВТБ – ЕП) з метою захисту інвесторів", – ідеться в повідомленні.

Економічна правда

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ВТБ

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