Підсанкційний ВТБ тимчасово перестав торгуватися в Лондоні

Російський підсанкційний банк ВТБ з вівторка не торгується на Лондонській біржі, адже депозитарій банку розірвав з ним контракт.

Про це йдеться в повідомленні на Лондонській біржі.

Причиною є розірвання депозитарієм банку, BNY Mellon, співпраці з ВТБ.

"У зв’язку з відсутністю роз’яснення від компанії, фінансовий регулятор вирішив, що необхідно тимчасово призупинити лістинг цінних паперів (ВТБ – ЕП) з метою захисту інвесторів", – ідеться в повідомленні.

Економічна правда