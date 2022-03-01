Raiffeisen розглядає вихід з РФ через війну

Австрійська група Raiffeisen Bank International розглядає вихід з Росії – він може стати першим європейським банком, що розірве зв’язок з агресором від початку війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох співрозмовників.

Таке рішення, яке може призвести до виходу одного з найбільших банків Центральної та Східної Європи, не є неминучим – воно може бути ініційоване, якщо банку знадобиться додатковий капітал, пояснив один із співрозмовників.

RBI працює в Росії вже тридцять років тому, і його бізнес там - десятий найбільший в РФ за активами. Водночас другий співрозмовник повідомив Reuters, що Raiffeisen може вийти як з Росії, так і з України, передавши право власності іншій особі. За його словами, тимчасове призупинення діяльності також є варіантом.

Потенційна вартість виходу з Росії та України для Raiffeisen залишається незрозумілою. Обидва джерела стверджують, що група має достатньо фінансів, аби витримати будь-яке припинення своїх банківських операцій.

RBI інвестував 2,4 млрд євро в свою російську дочірню компанію, активи якої на кінець минулого року становили 11,96 млрд євро.