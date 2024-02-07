"Шлях" в никуда. Почему государство не наказывает за вывоз уклонистов из Украины

На початку лютого 2024 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень значилася інформація про розгляд 770 справ щодо порушення ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) з використанням державної системи "Шлях". Обвинуваченим за цією статтею загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на три-девʼять років.

Як свідчать дані реєстру, за 80 справами, у рамках яких на лавах підсудних опинилася 101 особа, вироки вже оголошені. Хоча майже всіх цих осіб суди визнали винуватими, повною мірою були покарані лише вісім людей. В інших випадках суди визнавали підозрюваних винуватими, однак призначали їм більш м'які форми покарання, ніж передбачає Кримінальний кодекс.

Річ у тім, що представники Феміди здійснювали правосуддя номінально. У резолютивній частині вони затверджували "угоду про визнання винуватості" і надавали статусу законності умовам покарання, про які домовилися прокурор та обвинувачений. Це дозволяє глава 35 Кримінально-процесуального кодексу.

Такий спосіб ведення справ правоохоронцями став звичним, наприклад, в антикорупційних провадженнях. Він дозволяє прокурорам швидко рухати справи і показувати, хай і формально, майже стовідсоткову результативність.

Реклама:

Проте він має зворотний бік. Як показує отримана ЕП статистика, це дозволяє організаторам схем з вивезення ухилянтів за кордон працювати в цьому бізнесі майже без ризиків, адже в них завжди є опція "укласти угоду зі слідством".

Зазвичай таким бізнесом займаються дві групи осіб. Першу представляють "благодійні" організації, іноді із залученням військових адміністрацій, які мають право подавати осіб призовного віку до включення в систему "Шлях". Про це журналісти, у тому числі "Української правди", не раз робили розслідування.

Слово "благодійні" не випадково взяте в лапки. Журналістські розслідування свідчать, що осіб на включення в систему "Шлях" найбільш активно подавали пов’язані між собою організації, узагалі не помічені у волонтерській діяльності.

Другу групу організаторів схем представляють реальні та підставні транспортні компанії, які нібито наймають водіїв, а насправді – продають за 5-7 тис дол право залишити межі України. Для цього такі компанії отримують ліцензії в Державній службі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека"), яка заодно адмініструє "Шлях", на міжнародні перевезення автомобільним транспортом.

За її даними, з наявних майже 70 тис ліцензій перевізників 36 тис були отримані у 2022-2023 роках. Не можна сказати, що все це зловживання. З 2022 року автоперевезення врятували торговельну активність України на тлі блокади портів. Проте одночасно із сплеском виданих дозволів "Укртрансбезпека" з кінця 2022 року почала масово відкликати ліцензії, видані після початку великої війни.

Після початку великої війни держава масово роздавала ліцензії на міжнародні перевезення. Імовірно, їх отримали багато шахраїв.

Наприклад, ТОВ "Бустравел" отримало ліцензію влітку 2022 року. Як потім встановили правоохоронці – для організації бізнесу з незаконного переправлення ухилянтів за кордон. 3 березня 2023 року, коли компанія фігурувала у відповідному кримінальному провадженні, її ліцензію анулювали. Проте за цей час підприємство встигло переправити за кордон мінімум десять ухилянтів.

Усього, за даними "Укртрансбезпеки", з кінця 2022 року було анульовано 2,2 тис ліцензій, виданих після початку великої війни. Проте, схоже, втрата ліцензії та умовний вирок – чи не єдина загроза для організаторів схем. Так, директор фірми "Мікс тревел групп" відбувся штрафом 102 тис грн. Не дивно, що кількість охочих на цьому заробити зростає, адже покарання за такі дії фактично відсутнє.