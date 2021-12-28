Турецкий девелопер Bosphorus Development выходит на украинский рынок недвижимости

В первом квартале 2022 г. она планирует начать работы по первому проекту.

Об этом заявил основатель и глава наблюдательного совета Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.

"Строительство нашего первого проекта стартует в первом квартале 2022 года. Второй проект, не менее масштабный, – в конце 2022 года", – заявил господин Сачаклиоглу в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что в настоящее время у компании в работе проекты на четырех земельных участках в центральной части Киева, о приобретении еще трех продолжаются переговоры.

"В Украине у нас уже достаточно значительный земельный банк. До старта строительных работ мы бы не хотели называть локации. Могу только сказать, что все участки расположены в центральной части столицы", – добавил Сачаклиоглу.

Первый проект компании – это многофункциональный жилищный комплекс с торговыми и социальными объектами.

Турецкий бизнесмен уточнил, что речь идет о жилье бизнес-класса с оригинальными архитектурными решениями, использованием качественных материалов, с продуманной и полезной для жителей инфраструктурой, спланированной в гармонии с окружающей средой.

"Проект уже разработан нашими архитекторами в сотрудничестве с украинскими коллегами", – отметил глава Bosphorus Development.

Мехмет В. Сачаклиоглу

Господин Сачаклиоглу считает, что для реализации начальных проектов в Украине может потребоваться около 500 рабочих.

При необходимости компания может привезти из Турции высококвалифицированный персонал, включая менеджмент, инженеров, архитекторов, строителей.

"Мы изучаем этот вопрос с точки зрения качества работ и профессионализма местного персонала", – сказал Мехмет В. Сачаклиоглу.

Для справки:

Акционерное общество "Босфорус Девелопмент" (Bosphorus Development JSC) основано в Украине в 2019 году. Уставный капитал – 125 млн грн.

Учредитель и глава наблюдательного совета компании – представитель турецкого семейного бизнеса Мехмет В. Сачаклиоглу. Его семья с 1930-х годов имела сеть магазинов и ресторанов, занималась производством мебели и текстилем, торговлей газом и нефтепродуктами. С 1970 г. бизнес сконцентрировался на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в Стамбуле.

Сегодня компания входит в топ-10 девелоперов страны. Один из самых известных проектов компании – Istanbul Aquarium (2011) – один из крупнейших в мире тематических аквариумов общей площадью 23 тыс. кв. м. Рядом с аквариумом компания построила крупный торгово-развлекательный центр Aqua Florya Mall (2012), отель Crowne Plaza Florya Istanbul (2015). Весь комплексный девелоперский проект был реализован на принципах общественно-частного партнерства в кооперации с властями Стамбула.

Другой знаковый объект – Istanbul Tower 205 (2019). Это самый крупный в Турции бизнес-центр общей площадью 246 тыс. кв. м. Небоскреб высотой 220 м спроектировала всемирно известная компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM), автор проектов Burj Кhalifa в ОАЭ, One World Trade Center в Нью-Йорке, финансового центра Tianjin CTF в Китае.