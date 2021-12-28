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Турецкий девелопер Bosphorus Development выходит на украинский рынок недвижимости

Турецкий девелопер Bosphorus Development выходит на украинский рынок недвижимости

Турецкая девелоперская компания АО "Босфорус Девелопмент" (Bosphorus Development JSC) выходит на рынок недвижимости в Украине
Вторник, 28 декабря 2021, 13:00 - PROMOTED

В первом квартале 2022 г. она планирует начать работы по первому проекту.

Об этом заявил основатель и глава наблюдательного совета Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.

"Строительство нашего первого проекта стартует в первом квартале 2022 года. Второй проект, не менее масштабный, – в конце 2022 года", – заявил господин Сачаклиоглу в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что в настоящее время у компании в работе проекты на четырех земельных участках в центральной части Киева, о приобретении еще трех продолжаются переговоры.

"В Украине у нас уже достаточно значительный земельный банк. До старта строительных работ мы бы не хотели называть локации. Могу только сказать, что все участки расположены в центральной части столицы", – добавил Сачаклиоглу.

Первый проект компании – это многофункциональный жилищный комплекс с торговыми и социальными объектами.

Турецкий бизнесмен уточнил, что речь идет о жилье бизнес-класса с оригинальными архитектурными решениями, использованием качественных материалов, с продуманной и полезной для жителей инфраструктурой, спланированной в гармонии с окружающей средой.

"Проект уже разработан нашими архитекторами в сотрудничестве с украинскими коллегами", – отметил глава Bosphorus Development.

 Мехмет В. Сачаклиоглу

Мехмет В. Сачаклиоглу

Господин Сачаклиоглу считает, что для реализации начальных проектов в Украине может потребоваться около 500 рабочих.

При необходимости компания может привезти из Турции высококвалифицированный персонал, включая менеджмент, инженеров, архитекторов, строителей.

"Мы изучаем этот вопрос с точки зрения качества работ и профессионализма местного персонала", – сказал Мехмет В. Сачаклиоглу.

Для справки:

Акционерное общество "Босфорус Девелопмент" (Bosphorus Development JSC) основано в Украине в 2019 году. Уставный капитал – 125 млн грн.

Учредитель и глава наблюдательного совета компании – представитель турецкого семейного бизнеса Мехмет В. Сачаклиоглу. Его семья с 1930-х годов имела сеть магазинов и ресторанов, занималась производством мебели и текстилем, торговлей газом и нефтепродуктами. С 1970 г. бизнес сконцентрировался на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в Стамбуле.

Сегодня компания входит в топ-10 девелоперов страны. Один из самых известных проектов компании – Istanbul Aquarium (2011) – один из крупнейших в мире тематических аквариумов общей площадью 23 тыс. кв. м. Рядом с аквариумом компания построила крупный торгово-развлекательный центр Aqua Florya Mall (2012), отель Crowne Plaza Florya Istanbul (2015). Весь комплексный девелоперский проект был реализован на принципах общественно-частного партнерства в кооперации с властями Стамбула.

Другой знаковый объект – Istanbul Tower 205 (2019). Это самый крупный в Турции бизнес-центр общей площадью 246 тыс. кв. м. Небоскреб высотой 220 м спроектировала всемирно известная компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM), автор проектов Burj Кhalifa в ОАЭ, One World Trade Center в Нью-Йорке, финансового центра Tianjin CTF в Китае.

Экономическая правда
Укр / Рус
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