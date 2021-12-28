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Турецький девелопер Bosphorus Development виходить на український ринок нерухомості

Турецький девелопер Bosphorus Development виходить на український ринок нерухомості

Турецька девелоперська компанія АТ "Босфорус Девелопмент" (Bosphorus Development JSC) виходить на ринок нерухомості в Україні.
Вівторок, 28 грудня 2021, 13:00 - PROMOTED

В першому кварталі 2022 року вона планує розпочати роботи по першому проєкту.

Про це заявив засновник та Голова Наглядової ради Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.

"Будівництво нашого першого проєкту стартує у першому кварталі 2022 року. Другий проєкт, не менш масштабний, – наприкінці 2022 року", – заявив пан Сачаклиоглу в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Він також повідомив, що наразі у компанії в роботі проєкти на чотирьох земельних ділянках в центральній частині Києва, про придбання ще трьох тривають переговори.

"В Україні ми вже маємо доволі значний земельний банк. До старту будівельних робіт ми не хотіли б називати локації. Можу лише сказати, що всі ділянки розташовані в центральній частині столиці", – додав пан Сачаклиоглу.

Перший проєкт компанії – це багатофункціональний житловий комплекс з торговельними та соціальними об’єктами.

Турецький бізнесмен уточнив, що йдеться про житло бізнес-класу з оригінальними архітектурними рішеннями, використанням якісних матеріалів, з продуманою та корисною для мешканців інфраструктурою, сплановане в гармонії з оточуючим середовищем.

"Проєкт вже розроблений нашими архітекторами у співпраці з українськими колегами", – відзначив глава Bosphorus Development.

 Мехмет В. Сачаклиоглу

Мехмет В. Сачаклиоглу

Пан Сачаклиоглу вважає, що для реалізації початкових проєктів в Україні потрібні близько 500 робітників.

За необхідності компанія може привезти з Туреччини висококваліфікований персонал, включаючи менеджмент, інженерів, архітекторів, будівельників.

"Ми вивчаємо це питання з погляду якості робіт та професіоналізму місцевого персоналу", – сказав Мехмет В. Сачаклиоглу.

Довідка:

Акціонерне товариство "Босфорус Девелопмент" (Bosphorus Development JSC) засноване в Україні в 2019 році. Статутний капітал – 125 млн грн. 

Засновник та Голова Наглядової ради компанії – представник турецького сімейного бізнесу Мехмет В. Сачаклиоглу. Його сім’я з 1930-х років мала мережу магазинів та ресторанів, займалась виробництвом меблів та текстилем, постачанням газу та торгівлею нафтопродуктами. З 1970 року бізнес зосередився на будівництві житлової та комерційної нерухомості в Стамбулі. 

Сьогодні компанія входить до топ-10 девелоперів країни. Один з найвідоміших проєктів компанії – Istanbul Aquarium (2011) - один із найбільших у світі тематичних акваріумів загальною площею 23 тис. кв. м. Поруч з акваріумом компанія побудувала великий торгівельно-розважальний центр Aqua Florya Mall (2012), готель Crowne Plaza Florya Istanbul (2015). Весь комплексний девелоперський проєкт був реалізований за принципами суспільно-приватного партнерства у співпраці з владою Стамбула.

Інший знаковий об’єкт – Istanbul Tower 205 (2019). Це найбільший в Туреччині бізнес-центр загальною площею 246 тис. кв. м. Хмарочос заввишки 220 м спроєктувала всесвітньо відома компанія Skidmore, Owings & Merrill (SOM), автор проєктів Burj Кhalifa в ОАЕ, One World Trade Center у Нью-Йорку, фінансового центра Tianjin CTF у Китаї.

Економічна правда
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