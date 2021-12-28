Турецький девелопер Bosphorus Development виходить на український ринок нерухомості

В першому кварталі 2022 року вона планує розпочати роботи по першому проєкту.

Про це заявив засновник та Голова Наглядової ради Bosphorus Development Мехмет В. Сачаклиоглу.

"Будівництво нашого першого проєкту стартує у першому кварталі 2022 року. Другий проєкт, не менш масштабний, – наприкінці 2022 року", – заявив пан Сачаклиоглу в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Він також повідомив, що наразі у компанії в роботі проєкти на чотирьох земельних ділянках в центральній частині Києва, про придбання ще трьох тривають переговори.

"В Україні ми вже маємо доволі значний земельний банк. До старту будівельних робіт ми не хотіли б називати локації. Можу лише сказати, що всі ділянки розташовані в центральній частині столиці", – додав пан Сачаклиоглу.

Перший проєкт компанії – це багатофункціональний житловий комплекс з торговельними та соціальними об’єктами.

Турецький бізнесмен уточнив, що йдеться про житло бізнес-класу з оригінальними архітектурними рішеннями, використанням якісних матеріалів, з продуманою та корисною для мешканців інфраструктурою, сплановане в гармонії з оточуючим середовищем.

"Проєкт вже розроблений нашими архітекторами у співпраці з українськими колегами", – відзначив глава Bosphorus Development.

Мехмет В. Сачаклиоглу

Пан Сачаклиоглу вважає, що для реалізації початкових проєктів в Україні потрібні близько 500 робітників.

За необхідності компанія може привезти з Туреччини висококваліфікований персонал, включаючи менеджмент, інженерів, архітекторів, будівельників.

"Ми вивчаємо це питання з погляду якості робіт та професіоналізму місцевого персоналу", – сказав Мехмет В. Сачаклиоглу.

Довідка:

Акціонерне товариство "Босфорус Девелопмент" (Bosphorus Development JSC) засноване в Україні в 2019 році. Статутний капітал – 125 млн грн.

Засновник та Голова Наглядової ради компанії – представник турецького сімейного бізнесу Мехмет В. Сачаклиоглу. Його сім’я з 1930-х років мала мережу магазинів та ресторанів, займалась виробництвом меблів та текстилем, постачанням газу та торгівлею нафтопродуктами. З 1970 року бізнес зосередився на будівництві житлової та комерційної нерухомості в Стамбулі.

Сьогодні компанія входить до топ-10 девелоперів країни. Один з найвідоміших проєктів компанії – Istanbul Aquarium (2011) - один із найбільших у світі тематичних акваріумів загальною площею 23 тис. кв. м. Поруч з акваріумом компанія побудувала великий торгівельно-розважальний центр Aqua Florya Mall (2012), готель Crowne Plaza Florya Istanbul (2015). Весь комплексний девелоперський проєкт був реалізований за принципами суспільно-приватного партнерства у співпраці з владою Стамбула.

Інший знаковий об’єкт – Istanbul Tower 205 (2019). Це найбільший в Туреччині бізнес-центр загальною площею 246 тис. кв. м. Хмарочос заввишки 220 м спроєктувала всесвітньо відома компанія Skidmore, Owings & Merrill (SOM), автор проєктів Burj Кhalifa в ОАЕ, One World Trade Center у Нью-Йорку, фінансового центра Tianjin CTF у Китаї.