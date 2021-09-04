СНБО хочет знать настоящих собственников облэнерго и требует экспресс-внедрения в "Нефтегазе" принципов ОЭСР: итоги недели для ГП

Корпоративное управление

Президент ввів у дію рішення РНБО, спрямоване на нейтралізацію загроз в енергетичній сфері. 28 серпня, Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Зокрема, даним рішенням Кабінету Міністрів України доручено:

Забезпечити до 31 жовтня 2021 року реалізацію керівних принципів корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності ОЕСР в "Нафтогазі";

[Олександр Лисенко, аналітик Київської школи економіки з питань корпоративного управління та член команди SOE Weekly, зазначив у коментарі для ЕП, що принципи ОЕСР неможливо запровадити одним рішення владного органу. Для цього потрібно впроваджувати конкретні, зрозумілі та прозорі процедури, які відповідатимуть цим самим Принципам ОЕСР.

Кроком, який свідчитиме про початок запровадження принципів ОЕСР в Нафтогазі, може стати прозорий конкурсний відбір наглядової ради, а далі – відбір голови та членів правління, і так крок за кроком має бути впроваджений кожний елемент системи корпоративного урядування. Лисенко також зауважив, що термін у два місяці виглядає щонайменше "дуже оптимістично". – SOE Weekly.]

Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти до 30 вересня 2021 року "Про особливості утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" [що передбачає перетворення компанії з державного підприємства на акціонерне товариство – SOE Weekly ];

У двотижневий термін разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Фондом державного майна України (ФДМУ), Антимонопольним комітетом України, Службою безпеки України та Апаратом РНБО:

здійснити аналіз структури власності всіх операторів систем розподілу електричної енергії та постачальників універсальних послуг і встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників таких суб’єктів господарювання;



розробити дієвий механізм забезпечення можливості введення тимчасової адміністрації до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в енергетичній сфері, в разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії та/або порушення такими суб’єктами ліцензійних вимог провадження господарської діяльності;

Разом із ФДМУ д о 31 серпня 2021 року виключити з переліку об’єктів великої приватизації державної власності та переліку об’єктів малої приватизації державної власності належні державі пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії з подальшим визначенням Міністерства енергетики України органом управління такими пакетами акцій;

[До такого переліку об’єктів великої приватизації включено: "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго ", "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго" та "Тернопільобленерго ". Їх планували виставити на аукціон цьогоріч. До переліку об’єктів малої приватизації включено "Черкасиобленерго ". Станом на 30 серпня, ці об’єкти були визначені на сайті ФДМУ як такі, що готуються до приватизації.

Звертаємо увагу, що більшість операторів системи розподілу електроенергії є приватними та переважно знаходяться у власності українських олігархів. Після рішення РНБО в цих компаніях може бути введено тимчасові адміністрації. – SOE Weekly.]

Забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії [Наприклад, товарний механізм може передбачати, що накладаються зобов’язання продавати електроенергію за певною ціною певним споживачам. – SOE Weekly .];

Забезпечити пріоритетність надання напіввагонів для відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом відповідно до заявок вугільних підприємств (шахт та центральних збагачувальних фабрик) до 31 жовтня 2021;

Антимонопольному комітету України, із залученням у разі необхідності правоохоронних органів, доручено перевірити відповідність дій "Нафтогазу" на предмет дотримання норм законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації природного газу, видобутого суб’єктами господарювання, пов’язаними з ним відносинами контролю [фактично означає газ, що видобувається "Укргазвидобуванням" – SOE Weekly. ].

Звинувачений за привласнення 71 млн грн, голова правління "ДПЗКУ" продовжує виконувати свої обов’язки. У публічному доступі немає жодної інформації про те, чи були вжиті дії щодо відсторонення від посади виконуючого обов’язки голови правління "Державної-продовольчої зернової корпорації" Андрія Власенко, після того, як його було звинувачено у розкраданні 71 млн грн та обрано запобіжний захід, у вигляді домашнього арешту.

Відповідно до даних з веб-сайту "ДПЗКУ", Власенко все ще продовжує виконувати обов’язки голови правління компанії. У свою чергу, передовими практиками передбачено, що у такому випадку наглядова рада (або інший уповноважений орган управління компанії) має розглянути питання щодо відсторонення голови правління від виконання своїх обов’язків до кінця розслідування.

[Звертаємо увагу, що згідно діючого законодавства та Статуту "ДПЗКУ", в компанії має бути створено незалежну наглядову раду, проте наглядова рада так ніколи і не була створена. У разі відсутності наглядової ради, питання щодо відсторонення голови правління міг би розглянути суб’єкт управління "ДПЗКУ" – Міністерство економіки. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли, Нацпполція встановила, що службові особи "ДПЗКУ" вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати.

13 серпня, Нацполіція затримала Власенко при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни", коли він намагався вилетіти з країни. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

Також, ми повідомляли, що виконуючому обов’язки голови правління "ДПЗКУ", Андрію Власенку, якого підозрюють у розкраданні 71 млн грн, було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носити електронний браслет. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.

За даними офіційного слідства, Власенко був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" вартістю 71 млн грн через, нібито, неспроможність філій "ДПЗКУ" надати аналогічні послуги самостійно. [Інформація щодо того, які саме послуги надавалися "Транссервіс 2008" відсутня. – SOE Weekly.]

"Електроважмаш" приєднають до "Турбоатома". Кабімін, своїм рішенням, погодився на пропозицію Фонду держмайна приєднати завод "Електроважмаш" до "Турбоатома". "Електроважмаш" і "Турбоатом" заплановані до приватизації.

Приєднання має відбудетися після корпоратизації "Електроважмашу". У свою чергу, "Електроважмаш" оголосив на своїй сторінці у Facebook, що його корпоратизація завершилася 27 серпня.

"ПриватБанк" створив нову посаду у правлінні. 26 серпня, наглядова рада "ПриватБанку" затвердила нову структуру та склад правління банку. Як повідомляє "ПриватБанк", з 1 вересня, в правлінні банку з’явилася посада заступника голови правління з питань реорганізації та проблемних активів.

На нову посаду було призначено Ігора Лебединця, який до цього обіймав посаду члена правління з питань мережі та проблемної заборгованості. Він координуватиме реалізацію розділення "ПриватБанку" на "хороший" та "поганий" банк.

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"Укравтодор" отримав кредит на 376 млн долл, 91% суми з якого було видано трьома державними банками. "Укравтодор" отримає по консорціумному кредиту 376 мільйонів доларів терміном на п'ять років для фінансування програми "Велике будівництво". За повідомленням глави "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, ставка по кредиту становить 4,9% річних у валюті.

"Укрексімбанк" як координатор кредиту надав 45% від суми фінансування в еквіваленті 165 млн долл, "Ощадбанк" - до 150 млн долл, "Укргазбанк" - до 50 млн долл, банк "Кредит Дніпро"- 13 млн долл, "ПУМБ" - до 10 млн долл, а "ТАСкомбанк " - 14 млн долл.

Вказується що, "Укравтодор" отримав єдині від всіх банків-партнерів умови і надалі буде взаємодіяти виключно з банком-координатором.

Прес-служба "Укрексімбанку" зазначила, що договір був підписаний з декількома банками, тому що як показали консультації з Мінфіном, жоден український банк не може самостійно надати таку значну суму коштів, оскільки вона перевищує нормативи банків [обсяг боргу на одного позичальника – SOE Weekly], встановлені регулятором.

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"Енергоатом" і "Westinghouse electric" домовилися разом будувати енергоблоки для Хмельницької АЕС загальною вартістю до 30 млрд долл. За повідомленням Президента України Володимира Зеленського "Енергоатом" і американська компанія "Westinghouse electric" підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а в подальшому – ще 4 блоків за технологією компанії. Загальна вартість проєкту становитиме до 30 млрд доларів.

Компанія "Westinghouse electric" існує з 1886 року і контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива.

Держпідприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків за результатами ІІ кварталу. За повідомленням Марлін, ІІ квартал держпідприємства Міненерго закінчили ІІ квартал зі збитком у 295 млн грн, що на 1,3 млрд менше порівняно із І квартал 2021 року, коли збиток склав 1,6 млрд грн.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за ІІ квартал 2021 року.

Загалом 24 енергетичних державних підприємства отримали збитки на суму 441,7 млн грн, у той час як 15 підприємств принесли прибуток – 146,2 млн грн. Одне підприємство вийшло в "нуль".

Найбільші збитки у ІІ кварталі отримали наступні держпідприємства:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 238,6 млн грн

ДП "Первомайськвугілля" – 86,7 млн грн

ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн

ДП "Торецьквугілля" – 67,5 млн грн

ПАТ "Лисичанськвугілля" – 47,9 млн грн

Раніше, Марлін повідомив про 4,2 млрд грн збитків підприємств Міненерго за 2020 рік.

Раніше, ми повідомляли, що Держказначейство за ініціативи Міністерства енергетики спрямувало на рахунки десяти вугледобувних підприємств 653 млн грн для виплати заробітної плати шахтарям. Серед цих десяти були вищезгадані ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Торецьквугілля" та ДП "Первомайськвугілля".

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"Автомобільні дороги України" за півроку отримала збиток у понад 70 млн грн. Як повідомляє Марлін, компанія "Автомобільні дороги України" зі сфери управління "Укравтодору " прозвітувала про 73,5 млн грн збитків за першу половину 2021 року, причиною називають недостатні доходи від виконання дорожніх робіт.

Станом на червень "Автомобільні дороги України" мають боргових зобов’язань на суму 3,5 млрд грн. За аналогічний період торік ця сума була менше – 2,9 млрд грн.

Раніше ми повідомляли, що збиток держкомпанії "Автомобільні дороги України" за 2020 рік склав 100 млн грн.

[Наразі немає обґрунтування того, чому держава володіє таким держпідприємством як "Автомобільні дороги України". Це також суперечить заявленим урядом Основним засадам політики державної власності. Оскільки послуги, які надає компанія, є легко доступними від приватних постачальників на конкурентному ринку, "Автомобільні дороги України" слід приватизувати або ліквідувати.

Також варто зазначити про конфлікт інтересів у тому, що "Укравтодор" одночасно є власником "Автомобільних доріг України", регулятором галузі та головним замовником послуг з будівництва та ремонту доріг в Україні. – SOE Weekly.]

"Укрзалізниця" наймає рекрутерів для пошуку нового правління та наглядової ради."Укрзалізниця" уклала два договори про підбір персоналу з рекрутинговим агентством "Еxecutive Search Ukraine" (яка входить у рекрутингову мережу "Amrop").

За даними в системі "Прозорро", до кінця цього року рекрутингове агентство за 1,98 млн грн підбере кандидатів на посади голови правління "Укрзалізниці", заступників і членів правління. А за 1,91 млн грн агентство відбере чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

Кабмін прийняв рішення оголосити конкурсний відбір двох незалежних членів наглядової ради у квітні та ще двох у червні 2021 року.