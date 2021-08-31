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"Енергоатом" й американська компанія домовилися разом будувати енергоблок Хмельницької АЕС

Вівторок, 31 серпня 2021, 19:00
 
twitter володимира зеленського

НАЕК "Енергоатом" і американська електротехнічна компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю підписання меморандуму між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а в подальшому – ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту – до 30 млрд доларів", – написав Зеленський.

Компанія Westinghouse electric існує з 1886 року і займається проєктуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття.

Корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива.

На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг з модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.

Економічна правда

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АЕС Westinghouse США Міненергетики

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