"Енергоатом" й американська компанія домовилися разом будувати енергоблок Хмельницької АЕС
НАЕК "Енергоатом" і американська електротехнічна компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вітаю підписання меморандуму між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а в подальшому – ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту – до 30 млрд доларів", – написав Зеленський.
Компанія Westinghouse electric існує з 1886 року і займається проєктуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття.
Корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі та 31% ринку поставок ядерного палива.
На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг з модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.
Економічна правда
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