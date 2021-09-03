У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків

За другий квартал 2021 року підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 мільйона гривень сукупних чистих збитків.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за ІІ квартал 2021 року, повідомляє Марлін.

Загалом 24 енергетичних державних підприємства отримали збитки на суму 441,7 млн грн, у той час як 15 підприємств принесли прибуток – 146,2 млн грн. Одне підприємство вийшло в "нуль".

Найбільші збитки у другому кварталі отримали наступні держпідприємства:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 238,6 млн грн ДП "Первомайськвугілля" – 86,7 млн грн ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн ДП "Торецьквугілля" – 67,5 млн грн ПАТ "Лисичанськвугілля" – 47,9 млн грн

Нагадаємо, що за перший квартал 2021 року Міненерго прозвітувало про 1,6 млрд грн збитків.

За підсумками другого кварталу середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Міненерго становила 42 155 осіб.

Загальні витрати на оплату праці на підприємствах Міненерго становили 1,8 млрд грн. Зокрема, середньомісячні витрати на одного працівника становили 13,7 тис грн, на одну одиницю адміністративно-управлінського персоналу – 16,4 тис грн, тоді як на директора підприємства – 52,7 тис грн.

Раніше Марлін повідомив про 4,2 млрд грн збитків підприємств Міненерго за 2020 рік та загрозу ядерного могильника на Дніпропетровщині.

У квітні Верховна Рада проголосувала за призначення міністром енергетики Германа Галущенка.

Економічна правда