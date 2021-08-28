Укравтодор отримав кредит на 376 мільйонів доларів
Укравтодор по консорціумному кредиту отримає 376 мільйонів доларів терміном на п'ять років для фінансування програми "Велике будівництво".
Про це повідомив глава Укрексімбанку Євген Мецгер, передає "Інтерфакс-Україна".
Договір підписало відомство з Укрексімбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, ТАСкомбанк, банком" Кредит Дніпро" і ПУМБом. Повідомляється, що ставка по кредиту становить 4,9% річних у валюті.
Укрексімбанк як координатор кредиту надав 45% від суми фінансування в еквіваленті 165 млн дол, Ощадбанк - до 150 млн, Укргазбанк - до 50 млн, банк " кредит Дніпро "- 13 млн, ПУМБ - до 10 млн, а ТАСкомбанк - 14 млн дол.
Вказується що, позичальник отримав єдині від всіх банків-партнерів умови і надалі буде взаємодіяти виключно з банком-координатором.
Прес-служба зазначила, що договір був підписаний між декількома банками, тому що як показали консультації з Мінфіном, жоден український банк не може самостійно надати таку значну суму коштів, оскільки вона перевищує нормативи банків.
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