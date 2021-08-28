Укравтодор отримав кредит на 376 мільйонів доларів

ФОТО: УКРАВТОДОР

Укравтодор по консорціумному кредиту отримає 376 мільйонів доларів терміном на п'ять років для фінансування програми "Велике будівництво".

Про це повідомив глава Укрексімбанку Євген Мецгер, передає "Інтерфакс-Україна".

Договір підписало відомство з Укрексімбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, ТАСкомбанк, банком" Кредит Дніпро" і ПУМБом. Повідомляється, що ставка по кредиту становить 4,9% річних у валюті.

Укрексімбанк як координатор кредиту надав 45% від суми фінансування в еквіваленті 165 млн дол, Ощадбанк - до 150 млн, Укргазбанк - до 50 млн, банк " кредит Дніпро "- 13 млн, ПУМБ - до 10 млн, а ТАСкомбанк - 14 млн дол.

Вказується що, позичальник отримав єдині від всіх банків-партнерів умови і надалі буде взаємодіяти виключно з банком-координатором.

Прес-служба зазначила, що договір був підписаний між декількома банками, тому що як показали консультації з Мінфіном, жоден український банк не може самостійно надати таку значну суму коштів, оскільки вона перевищує нормативи банків.