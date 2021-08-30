"Електроважмаш" приєднають до "Турбоатома" – рішення уряду

Електроважмаш ФОНД ДЕРЖМАЙНА

Кабінет Міністрів своїм рішення доручив Фонду держмайна забезпечити приєднання АТ "Завод "Електроважмаш" до АТ "Турбоатом", у липні ФДМ ініціював збори акціонерів з цього питання.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

У документі йдеться, що Кабмін погоджується з пропозицією Фонду держмайна щодо приєднання "Електроважмашу" до "Турбоатому" після перетворення першого на акціонерне товариство.

Так, 27 серпня підприємство повідомило про зміну форми власності з державного підприємства на акціонерне товариство.

Фонду державного майна уряд доручив виконати комплекс заходів задля приєднання "Електроважмашу" до "Турбоатому".

АТ "Турбоатом" цим рішенням також внесено до переліку об’єктів великої приватизації державної власності до розділу "Машино- та приладобудування".

Нагадуємо:

Фонд державного майна 27 серпня ініціює позачергові збори акціонерів "Турбоатома", на які виносить питання про приєднання до нього заводу "Електроважмаш". У "Турбоатомі" заявили, що об’єднання підтримують та готові до злиття, адже це єдині підприємства, що будують турбіни.

"Турбоатом" – єдиний в Україні виробник турбінного устаткування для гідро-, теплових і атомних електростанцій, що експортує до 45 країн Європи, Азії, Америки та Африки.

"Електроважмаш" спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту.

Економічна правда