Приватбанк створив нову посаду у правлінні для розділення банку

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Наглядова рада ПриватБанку 26 серпня затвердила нову структуру та склад правління банку та призначила на нову посаду заступника голови правління Ігоря Лебединеця, який координуватиме реалізацію розділу банку на "хороший" та "поганий".

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Так, відтепер у керівництві банку з’явилася посада заступника голови правління з питань реорганізації та проблемних активів. На неї призначили Ігоря Лебединця, який раніше обіймав посаду члена правління з питань мережі та проблемної заборгованості.

Як пояснили у пресслужбі банку, на новій посаді він координуватиме реалізацію розділу ПриватБанку на "хороший" та "поганий" банк.

Водночас Галина Паханчук, що 5 років працювала заступницею голови правління з питань управління проблемними активами, стала радницею голови правління з питань стратегії щодо токсичного портфеля.

Нова структура правління ПриватБанку набирає чинності з 1 вересня 2021 року.

"Поганий банк" – стратегія, за якої всі проблемні активи (наприклад, непрацюючі кредити NPL) банку виокремлюють та передають в окремо створену установу. Таким чином решта життєздатних активів утворюють "хороший" банк.

Нагадуємо:

Згідно затвердженої урядом стратегії розвитку Приватбанку пропонується три шляхи приватизації, два з яких передбачають розділення банку. Може відбутися приватне розміщення усього банку, або лише "хорошого банку", або ж IPO "хорошого банку".

Приватбанк у перспективі може бути приватизований, для цього розглядаються варіанти розділення банку. За планами НБУ, скоро його виставлять на продаж .

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

У Нацбанку заявили, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та озвучили вимоги до потенційних інвесторів.

Економічна правда