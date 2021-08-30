Велика приватизація: державні обленерго замість продажу перейдуть до Міненерго

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Своїм указом президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки, яким доручив Кабінету Міністрів та Фонду держмайна виключити з переліку об'єктів приватизації державні обленерго та передати їх в управління Міненерго.

Про це йдеться в указі від 28 серпня щодо рішення РНБО "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Так, до 31 серпня цьогоріч уряд та ФДМ повинні виключити з переліку об’єктів великої та малої приватизації пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго).

До об’єктів великої приватизації входять наступні об’єкти: Харківобленерго, Запоріжжяобленерго, Хмельницькобленерго, Миколаївобленерго та Тернопільобленерго. Їх планували виставити на аукціон цьогоріч.

До малої також віднесено Черкасиобленерго.

На 30 серпня вони досі визначені на сайті Фонду держмайна як об’єкти, що готуються до приватизації.

Нагадуємо:

Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.

Економічна правда