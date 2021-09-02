СНБО поручил провести в Нафтогазе за 2 месяца изменения, которые не могли с 2014 года – КШЭ

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Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству до 31 октября ввести принципы корпоративного управления на госпредприятиях ОЭСР в НАК "Нафтогаз", которые не могли ввести с 2014 года.

Об этом ЭП рассказал аналитик Киевской школы экономики по вопросам корпоративного управления Александр Лысенко.

Своим указом от 28 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере". Таким образом Кабмину поручили к 31 октября 2021 года обеспечить реализацию руководящих принципов ОЭСР в Нафтогазе.

Лысенко отметил, что принципы ОЭСР невозможно ввести одним решения органа власти, вместо этого нужно внедрять конкретные и прозрачные процедуры.

Первым шагом, который будет свидетельствовать о начале внедрения принципов ОЭСР в Нафтогазе, может стать прозрачный конкурсный отбор наблюдательного совета. Далее речь пойдет об отборе председателя и членов правления и о каждом элементе системы корпоративного управления.

В КШЭ отмечают, что сейчас в Нафтогазе ни наблюдательный совет, ни менеджмент не был назначен прозрачным и конкурентный способ. Кроме того важна оценка деятельности руководства и введение института их ответственности с независимой оценкой деятельности органов управления.

Одним из главных пунктов является наличие отчетности компании, в частности о результатах деятельности и о вознаграждении руководства. Это должно обеспечить ожидаемые годовые результаты деятельности и исключить случаи, когда декларируется получения миллиардных прибылей, а получаются миллиардные убытки.

В КШЭ считают, что срок в два месяца выглядит по меньшей мере "очень оптимистично". В то же время за 2 месяца можно немало выполнить, например - провести конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета, который Кабмин объявил еще в мае этого года.

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Напоминаем:

Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года.

Ранее ЭП со ссылкой на обращение председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко к премьер-министру Денису Шмыгалю сообщила, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года, определила их размер премий за год и просит компанию утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.