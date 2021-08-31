Компанія Укравтодору за пів року отримала збиток у понад 70 мільйонів 

фото: укравтодор

Компанія "Автомобільні дороги України" зі сфери управління Укравтодору прозвітувала про 73,5 млн грн збитків за першу половину 2021 року, причиною називають недостатні доходи від виконання дорожніх робіт.

Про це йдеться у звіті про виконання фінансового плану компанії, повідомляє Марлін.

В "Автодорі" збиток обґрунтовують низкою факторів. Передусім – недостатнім обсягом доходів від виконання дорожніх робіт, а також витратами на утримання виробничих баз, які не використовуються у діяльності дочірніх підприємств.

Іншою причиною стало визнання штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків, розрахунків за газ та електроенергію.

До складу компанії входять 33 дочірні підприємства, з яких 18 завершили другий квартал року з чистим збитком. Найбільше "в мінус" потрапили Луганський облавтодор (-7,9 млн грн), Рівненський (-7,2 млн грн) та Черкаський (-7,2 млн грн).

Водночас найбільші прибутки отримали автодори Миколаївщини (6,1 млн грн), Донеччини (3,4 млн грн) та Сумщини (3,2 млн грн).

ДК "Автомобільні дороги України" також управляє оздоровчим комплексом "Поділля" на Хмельниччині і пансіонатом "Дорожник" неподалік Бердянську, що в Запорізькій області. Обидва об’єкти прозвітували про збитки на суму 800 тис грн за другий квартал.

Станом на червень "Автомобільні дороги України" мають боргових зобов’язань на суму 3,5 млрд грн. За аналогічний період торік ця сума була менше – 2,9 млрд грн.

Нагадуємо:

За результатами 2020 року державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" відзвітувала про чисті збитки на суму 130 млн грн.