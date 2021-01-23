Цены на газ и "Нафтогаз", новые проекты УЗ и приватизация "Центрэнерго": что случилось с госпредприятиями за неделю

Еженедельно команда аналитиков – консультантов в вопросах корпоративного управления – будут готовить для ЭП дайджест о главных событиях в жизни государственных предприятий. Что же важного произошло между 15-22 января?

Приватизація Тиск на державні підприємства може ускладнити процес приватизації. Як зазначала раніше ЕП, напередодні у Фонді державного майна стверджували, що у разі подальшого тиску на держпідприємства, включаючи "Об’єднану гірничо-хімічну компанію" (ОГХК), державний бюджет може втратити близько 12 млрд грн доходів через затримку приватизації. Заява наразі недоступна на сайті Фонду держмайна. Раніше, 13 грудня 2020 року, повідомлялось, що в головному офісі та на території Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, який входить в ОГХК, проводилися обшуки правоохоронних органів. Компанія назвала це спробою зірвати приватизацію.

Корпоративне управління Зарплата генерального директора Укрзалізниці. Генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомив, що його зарплата становить 625 тис. грн на місяць, підкресливши, що це менше рівня ринку для такого підприємства, як "Укрзалізниця". За словами Жмака, така зарплата у нього була 25 років тому, коли він працював у "Київстарі" та у "ТНК-ВР". Рішення суду у справі екс-голови "Магістральні газопроводи України" (МГУ). Торішнє звільнення Вальтера Болца з посади голови правління МГУ Міністерством фінансів було незаконним – відповідне рішення Господарського суду Києва від 17 грудня Болц розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі. За його словами, він був призначений до 1 березня 2021 року, але його повноваження були припинені достроково наказом Міністерства. Позивач вважає, що повноваження незалежного директора або члена наглядової ради можуть бути припинені лише у порядку, встановленому статтею 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства". Суд визнав, що припинення повноважень незалежного члена ради або директора на основі загальних зборів акціонерів, яке в даному випадку було виконано за розпорядженням Міністерства фінансів, було незаконним. "Укрспирт" розпочав процес відбору генерального директора. За словами виконуючого обов'язки генерального директора "Укрспирту" Сергія Блескуна, компанія оголосила пошук консультантів з питань пошуку виконавців, які оберуть повноцінного генерального директора. 19 січня вимоги до консультантів з питань пошуку виконавців були розміщені на веб-сайті Prozorro. Востаннє "Укрспирт" мав постійного генерального директора у 2014 році, і з того часу компанію очолювали різні "виконуючі обов'язки" керівники. Енергетичні компанії перейшли від Міністерства енергетики до Кабінету міністрів. 20 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Нижньодністровська гідроелектростанція" та три теплові електростанції перейшли під управління Кабінету міністрів за вказівкою президента. [Очевидно, йдеться про Указ Президента No 406 від 22 вересня 2020 року, який доручав уряду передавати "Енергоатом" Кабінету міністрів, але не містив інструкцій щодо Укргідроенерго, Нижньодністровської ГЕС або ТЕС. – SOE Weekly]. За словами прем'єр-міністра, передача контролю над виробництвом електроенергії Кабінету Міністрів "дасть можливість Міністерству енергетики повернути НЕК "Укренерго" й об'єднати під його координацією операторів і регуляторів на енергоринку ". "В такому разі Міністерство енергетики стане розробником політики, координатором і оператором енергетичного ринку, галузі, а вже генерація корпоратизована і управляється, як державний бізнес". [Очевидно, прем'єр-міністр мав на увазі наступне:1) роль держави як розробника політики, регулятора та власника, будуть розділені таким чином, що оператори системи передачі будуть підпорядковуватися Міністерству енергетики, тоді як енергетичні компанії будуть під Кабінетом міністрів; 2) Енергоатом буде корпоратизований. – SOE Weekly]. Рішення Кабінету міністрів поки не є загальнодоступним. Ця ініціатива може також передбачати передачу "Укртранснафти" Міністерству енергетики, як запропонував виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко. Раніше він також заявив, що не збирається залишатися в статусі виконуючого обов'язки міністра і подасть у відставку, якщо парламент не затвердить його як міністра енергетики та першого віце-прем'єр-міністра на постійній основі незабаром. Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 26 січня.

Державні банки Приватбанк знижує процентні ставки за кредитами для малого бізнесу та самозайнятих. Дирекція МСБ Приватбанку повідомила, що з 1 січня до кінця лютого банк запропонує пільгову ставку позики: 1,4% від початкової суми позики на місяць (тобто 16,8% річних) протягом перших шести місяців та 1,2% на місяць (тобто 14,4% річних) до кінця строку позики. Цей крок відповідає стратегії Приватбанку щодо орієнтації на малий і середній бізнес, що підтверджується оновленою урядовою стратегією щодо державних банків. Торік кредитами Приватбанку скористались понад 25 тисяч підприємців на загальну суму 8,8 млрд грн. Контракт генерального директора Приватбанку закінчується. Як зазначають ЗМІ, Приватбанк може незабаром очолити новий генеральний директор. У звітах зазначається, що на посаду розглядаються чотири кандидати – Андрій Пишний, колишній генеральний директор Ощадбанку; Артем Шевальов, член спостережних рад Приватбанку та Укргазбанку; Петр Крумханзл, нинішній генеральний директор Приватбанку; та Антон Тютюн, заступник генерального директора Ощадбанку. 21 січня Приватбанк опублікував заяву, в якій підтвердив, що контракт Крумханзла закінчується в січні. Шарон Іскі, голова наглядової ради Приватбанку, заявила, що до призначення нового генерального директора виконуючим обов'язки генерального директора буде Анна Самаріна, заступник генерального директора та фінансовий директор Приватбанку. У 2020 році сотні філій державних банків закрилися. Згідно з даними НБУ, минулого року банки закрили 868 філій в Україні. Загальна кількість решти відділень – 7134. Найбільшу кількість відділень закрив Ощадбанк – 490 (залишилось 1837). Приватбанк був другим, закривши 211 відділень (залишилось 1717). Тим часом Укргазбанк минулого року відкрив 26 нових відділень. Вища рада правосуддя відхиляє скаргу Приватбанку на суддю. 18 січня Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скаргу Приватбанку на суддю Печерського районного суду міста Києва Сергія Вовка, який виніс суперечливе рішення у справі офшорних компаній родини Суркісів. У вересневому рішенні Вовка було задоволено прохання Суркісів про примусове списання 350 мільйонів доларів з їх передбачуваних депозитів у Приватбанку. Банк наполягає, що депозити були законно перетворені в акції в рамках процесу надання коштів під заставу під час націоналізації в 2016 році, і їх неможливо повернути. Рішення Верховного суду щодо члена наглядової ради Ощадбанку. Верховний суд скасував рішення НБУ від 15 серпня 2019 року про відмову в затвердженні Олексія Резнікова як члена наглядової ради Ощадбанку. У відповідній справі Верховний суд підтримав рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 19 лютого 2020 року та шостого апеляційного адміністративного суду з 20 травня 2020 року. У серпні 2019 року НБУ не затвердив кандидатуру п'яти членів наглядової ради "Ощадбанку" після того, як вони продовжили контракт з генеральним директором банку Андрієм Пишним без конкурсного відбору. НБУ заявив, що п'ять членів, у тому числі нинішній віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, не пройшли співбесіду з оцінкою кандидатів. Троє з п’яти – Резніков, Сєвкі Аджунер та Дмитро Власов – подали позов проти НБУ, стверджуючи, що перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова "влаштувала їм допит по рішенню про подовження повноважень Пишного". Комітет НБУ з нагляду та регулювання нагляду за банківськими системами відмовив затвердити Резнікова членом наглядової ради Ошадбанку 15 серпня – через "невідповідність вимогам щодо професійної придатності, встановленим законодавством для керівників банків".

Інфраструктура Нові підрозділи Укрзалізниці. В рамках структурної реформи Укрзалізниці компанія створила два нових підрозділи: "УЗ Інфра" та "УЗ Карго". За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, повноцінна реформа "Укрзалізниці" вимагає конкурентоспроможного ринку перевезень, що викладено у законопроєкті "Про залізничний транспорт". Міністр сподівається, що документ ухвалять до кінця року. Раніше директор підрозділу вантажного бізнесу "Укрзалізниці" Іраклія Езугбая зазначав, що перевезення вантажів залишається єдиним прибутковим сегментом для "Укрзалізниці". Він додав, що "УЗ Карго" стане наріжним каменем корпоративної структури "Укрзалізниці". Інтерв'ю гендиректора "Укрзалізниці". Генеральний директор УЗ Володимир Жмак заявив, що компанія підготувала проєкт із залученням поїздів, які можуть рухатися зі швидкістю до 350 км на годину між Києвом та найбільшими містами України, такими як Львів, Харків та Одеса. За словами Жмака, "Укрзалізниця" шукає інвесторів для реалізації проєкту. Жмак додав, що єдиним способом залучення необхідних інвестицій для проєкту є концесія – переважно концесії залізничних вокзалів. Компанія хоче зробити станції за європейською моделлю, в якій до 60% відвідувачів станцій є покупцями, а не пасажирами. Також Жмак обговорив громадську та гуманітарну роль "Укрзалізниці". За його словами, компанія працює над підвищенням безпеки пасажирів на приміській залізниці, включаючи встановлення камер спостереження та так званих "червоних кнопок" у кабінах водіїв. Він також зазначив, що "Укрзалізниця" працює над оновленням залізничного сполучення з територіями, що межують з Кримом.

Енергетичний сектор Затверджено фінансовий план "Нафтогазу". 23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план "Нафтогазу" на 2020 рік, чистий прибуток прогнозується в 11,5 млрд грн, а чистий прибуток – 112 млрд грн. [Зверніть увагу, що це не помилка: затверджено фінансовий план на 2020 рік, а не на 2021 рік. Інформація про фінансовий план на 2021 рік відсутня. – SOE Weekly] Міністр фінансів Сергій Марченко утримався під час голосування за документ через застереження його міністерства. За його словами, чистий прибуток у розмірі 11,5 млрд грн не відповідає чистому збитку в 18,7 млрд грн, здійсненому "Нафтогазом" за дев'ять місяців 2020 року. [Зверніть увагу, що "Нафтогаз" отримав компенсацію PSO у розмірі 32,2 мільярда гривень у грудні 2020 року, що може компенсувати збитки, зазначені Марченком. Міністр не обговорював цю компенсацію. – SOE Weekly] Також Марченко запропонував переглянути фінансовий план доходів та витрат з урахуванням порушень, виявлених раніше Державною аудиторською службою. Він також поскаржився, що компанія не виконувала цілі з видобутку газу, попередньо затверджені урядовою програмою. Постанова щодо цін на газ та його вплив на ринкові позиції "Нафтогазу". 18 січня Кабінет міністрів опублікував свою постанову №25, яка обмежує максимальну ціну на газ для населення. Що передбачає документ: – додається поняття граничної ціни; – природний газ додається до визначеного урядом переліку соціально значущих товарів; – встановлюється максимальна ціна на газ для населення у розмірі 6,99 грн за кубометр з 1 лютого до 31 березня 2021 року. Як заначають ЗМІ, будь-який "постачальник останньої надії" може продавати газ домогосподарствам не більше 6,99 грн за кубічний метр у лютому-березні 2021 року. Однак статус "постачальника останньої надії" має лише "Нафтогаз" та його дочірні компанії. Сьогодні більшість побутових споживачів купують газ у регіональних газорозподільних компаній. Найбільша їх кількість належить групі Дмитра Фірташа IE Energy. Її Регіональна газова компанія (РГК) є найбільшим оператором газорозподільних мереж. Очікується, що у лютому-березні 2021 року більшість постачальників газу відмовляться продавати газ домогосподарствам за встановленою урядом ціною, щоб уникнути збитків. Коли це станеться, споживачі, швидше за все, будуть автоматично переведені в "Нафтогаз" як до "постачальника останньої надії". Після закінчення обмежень у квітні споживачі, ймовірно, залишаться з "Нафтогазом". Нафтогаз планує створити єдину державну базу даних споживачів газу. Держкомпанія готова постачати газ дистриб'юторам за ринковою ставкою до 7,4 грн за кубічний метр з метою створення єдиної державної бази даних споживачів. Дистриб'юторам будуть доступні два варіанти. Згідно з першим, газорозподільні компанії повинні довести, що вони мають побутових споживачів, і повідомити, скільки газу спрямовано на потреби домогосподарств. Ці дані дозволять скласти єдину державну базу даних споживачів, яка буде використовуватися для надання субсидій. Натомість, "Нафтогаз" запропонує знижку до ринкової ціни (6,8-7,4 грн за кубометр). Якщо газорозподільники не хочуть приймати участь, вони можуть скористатися другим варіантом: придбати газ за ринковою ціною з банківською гарантією оплати або передоплати. "Укренерго" заявляє про критичну нестачу вугілля. За повідомленням прес-служби Укренерго, запаси вугілля для всіх типів теплових електростанцій (ТЕС) залишалися на критичному рівні станом на 18 січня. З початку листопада 2020 року запаси впали в 5,2 рази – до 487 500 тонн. Починаючи з 18 січня шість вугільних енергоблоків, включаючи Вуглегірську ТЕС, Зміївську ТЕС та Трипільську ТЕС, загальною потужністю 1200 МВт, переведено на резервне паливо (газ). "Центренерго" звинувачує "Дтек" у зриві постачання вугілля. "Центренерго" звинуватило приватного постачальника вугілля – "Дтек" – у зриві поставок вугілля та підвищенні цін на вугілля напередодні прогнозованого зниження температури. Як повідомляє прес-служба "Центренерго", постачальник зупинив відвантаження вугілля "Центренерго", порушивши умови контракту, незважаючи на отримання передоплати в 106 млн грн. 13 січня постачальник – "Дтек" – надіслав попередження "Центренерго", що підвищує ціну на вугілля з 1650 грн до 2100 грн за тонну. "Центренерго" пояснило, що 18 січня запустило додаткові шість енергоблоків через брак вугілля. Станом на 11 січня на своїх складах "Центренерго" мало лише 40тис.тонн вугілля, порівняно з 336 тис. тонн на 1 листопада 2020 року. Теплові електростанції працювали з максимальним навантаженням у листопаді та грудні 2020 року, тоді як багато інших теплових та атомних енергоблоків простоювали через ремонт. За даними "Укренерго", виробництво електроенергії в "Центренерго" перевищило прогнозний баланс на 29% у листопаді та на 56% у грудні. "Центренерго" змушено було витратити додатково 128 тс. тонн у листопаді та 233 тис. тонн вугілля у грудні, що призвело до критичного скорочення його запасів. НКРЕКП здійснює інспекцію енергетичних компаній через повідомлення "Укренерго". Після того, як "Укренерго" оголосило про дефіцит вугілля, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявила, що перевірятиме п'ять компаній-виробників теплової енергії. За словами регулятора, є документи, що підтверджують, що мали місце порушення. НКРЕКП проводитиме позапланові перевірки в "ДТЕК Дніпроенерго", "Донбасенерго", "ДТЕК Західенерго", "Центренерго" та "ДТЕК" Східенерго "для перевірки відповідності вимогам запасів вугілля. Оскільки щодня витрачається 70-75 тис. тонн, залишків вистачить менше ніж на тиждень, що неприпустимо в зимовий період. За даними "Укренерго", експлуатаційній безпеці енергосистеми також загрожує поганий технічний стан обладнання електростанцій. Суд розблокував процес приватизації "Центренерго". 21 січня 2021 року Комерційний суд Києва скасував наказ Фонду державного майна від 13 грудня 2018 року, яким було завершено процес приватизації Центренерго у 2018 році. Суд заявив, що розпочаті процедури потрібно завершити. Завершення процедури передбачає продаж державного пакету акцій компанії (78,3% акцій) за ціною не менше 6 млрд грн. Примітно, що прес-служба суду прокоментувала, що таке рішення може усунути загрозу зриву приватизації в 2021 році і дозволити державі отримувати половину запланованих річних доходів від приватизації одного активу. У грудні 2018 року приватизацію було припинено в останню хвилину, коли подали заявки лише два учасники і один з них був дискваліфікований Фондом держмайна. На той час стартова ціна визначалась за процедурами попереднього закону про приватизацію, а інші учасники торгів скаржились, що початкова ціна була занадто високою. Згідно з чинним законом про приватизацію, стартову ціну повинен встановлювати радник з приватизації. Незрозуміло, як рішення суду впливає на стартову ціну "Центренерго" зараз, оскільки рішення суду не є загальнодоступним. Несанкціонований відбір газу і неоплачені борги загрожують життєздатності ГТС. У прес-релізі Оператор ГТС України (ГТСОУ) заявив, що учасники ринку газу заборгували компанії ГТСОУ 1,6 млрд грн у 2020 році. У 2020 році з газопровідної системи було вилучено 2,4 млрд кубометрів газу (загальна вартість 10,4 млрд грн), тоді як сплачено лише 80%. Основними боржниками перед ГТСОУ були регіональні газові оператори, їх борг за негативні дисбаланси становив 1,4 млрд. грн. За даними оператора, проблема, яка виникає внаслідок несанкціонованого відбору газу регіональними газовими операторами залишається невирішеною з 2015 року. Це загрожує фінансовій стабільності компанії. Оператор ГТС України є лідером у сфері закупівель на Prozorro. ГТСОУ заощадила 5,7 млрд грн на закупівлях у 2020 році. За даними компанії, вона була одним з найбільших замовників на платформі Prozorro у 2020 році, закупивши товарів та послуг на суму 50,4 млрд грн та заощадивши 12% від очікуваної вартості 5,7 млрд грн. Зміни до Закону про державні закупівлі діють. 21 січня підписав законопроект № 3176 про внесення змін до Закону про державні закупівлі. На початковому етапі це дозволяє ГТСОУ, оператору газосховища та операторам газорозподільних мереж купувати природний газ для власних потреб та для балансування на фондовій біржі. З червня 2021 року ця можливість буде доступна для інших державних та муніципальних компаній, що працюють на ринку природного газу.

Оборонна промисловість Свідчення президента DCH Олександра Ярославського у справі "Мотор Січ". Служба безпеки Головного слідчого управління України викликала президента DCH Олександра Ярославського як свідка у справі "Мотор Січі". Ярославський співпрацює з китайським Skyrizon, щоб отримати схвалення Антимонопольного комітету (АМКУ) на придбання ПАТ "Мотор Січ". Ярославський заявив, що його здивував перелік статей Кримінального кодексу України, на підставі яких СБУ очікує отримати його показання. Вони включають підготовку до кримінального правопорушення (стаття 14), державну зраду (стаття 111) та саботаж (стаття 113). Захист інтересів держави у справі "Мотор Січ". 20 січня Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції придбати юридичні послуги для захисту інтересів держави у арбітражній справі у розмірі 3,5 мільярда доларів, порушеній китайськими інвесторами щодо "Мотор Січі". Згідно з пояснювальною запискою, 5 грудня 2020 року Міністерство юстиції отримало арбітражний запит від імені громадян Китаю Ван Цзин, Лі Фенджу, Рен Джінлінг, Сйю Ченшун і Ліу Яннінг, які заявляють, що є акціонерами "Мотор Січі". Вони заявляють право на захист своїх інвестицій згідно з Угодою про захист інвестицій між Україною та Китаєм 1992 року. Позивачі заявляють, що Служба безпеки порушила їхні права, відкривши кримінальну справу за фактом придбання "Мотор Січі" та вилучивши ці акції. Парламентський комітет затвердив законопроект про трансформацію "Укроборонпрому". Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував парламенту прийняти законопроєкт про трансформацію "Укроборонпрому". За інформацією "Укроборонпрому", проєкт закону спрямований на реструктуризацію державної оборонної промисловості, яка представлена ​​137 підприємствами "Укроборонпрому", посилення обороноздатності України, впровадження сучасної моделі корпоративного управління та ізоляцію державних оборонних компаній від політичного втручання. Голова комітету Олександр Завітневич, зазначив, що після прийняття законопроєкту трансформація "Укроборонпрому" може зайняти до одного року, тому повинно прискоритися з ухваленням.