ОГКХ заявила про обшуки та вважає це спробою зриву приватизації

ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГКХ) 13 січня заявила про обшуки у головному офісі та на території Вільногірського гірничо-металургійного комбінату - у компанії назвали це спробою зриву приватизації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає агентство, у пресрелізі компанії йдеться про слідчі дії в рамках кримінального провадження, що було зареєстровано у серпні минулого року "ще до вчинення начебто неправомірних дій".

Також у компанії зазначають, що "це вже не перша спроба зірвати приватизацію: в серпні 2020 року зловмисники висипали з 10 вагонів-хоперів компанії концентрат ільменіту, який відвантажувався за контрактом з американських холдингом Chemours, а до цього здійснили підпал автомобіля менеджера компанії".

Менеджмент ОГКХ вважає, що спроба зриву приватизації пов’язана з попереднім менеджментом компанії.

Нагадаємо:

Фонд держмайна планує виставити на аукціон великої приватизації ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) зі стартовою ціною від 3 до 5 млрд грн.

Раніше голова фонду Держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що підготовка Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) до приватизації завершена, її можна передати у приватну власність уже у першому кварталі 2021 року, якщо Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній.

19 травня невідомі підпалили автомобіль керівника відділу економіки та фінансів "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Кириченко О.М

Напередодні, Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".