У Фонді держмайна прокоментували тиск на ОГХК

Фонд держмайна заявив, що, у разі подальшого тиску на держпідприємства, зокрема "Об’єднану гірничо-хімічну компанію", держбюджет може втратити близько 12 мільярдів гривень надходжень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

У заяві йдеться вказують на те, що дії правоохоронців "можуть призвести до згортання приватизаційного процесу в 2021 році та несуть ризики втрати 12 млрд гривень бюджетних надходжень".

Фонд висловив готовність "забезпечити ці надходження вже в першому півріччі 2021 року в разі зупинки скоординованої протидії силових органів та олігархічних груп".

У ФДМУ також нагадали про попередні спроби тиску на ОГХК , зокрема про підпал автівки одного з керівників компанії та викрадення документації.

Приватизацію ОГХК планують провести у першому кварталі 2021 року, 16 іноземних компаній розглядають приватизацію компанії. За 2020 рік підприємство заробило 600 млн грн чистого прибутку.

У Фонді нагадують, що продаж ОГКХ передбачений Меморандумом України з МВФ.

Нагадаємо:

ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГКХ) 13 січня заявила про обшуки у головному офісі та на території Вільногірського гірничо-металургійного комбінату - у компанії назвали це спробою зриву приватизації.

За словами ОГКХ, йдеться про слідчі дії в рамках кримінального провадження, що було зареєстровано у серпні минулого року "ще до вчинення начебто неправомірних дій".

Фонд держмайна планує виставити на аукціон великої приватизації ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) зі стартовою ціною від 3 до 5 млрд грн.

19 травня невідомі підпалили автомобіль керівника відділу економіки та фінансів "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Кириченко О.М

Напередодні, Фонд державного майна вдень 17 квітня повідомляв про рейдерське захоплення ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.

Голова Фонду Дмитро Сенниченко розповів, що першим об’єктом великої приватизації з моменту продажу "Криворіжсталі" у 2005 році може стати "ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Економічна правда