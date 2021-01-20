Регулятор перевірить енергокомпанії після заяв про нестачу вугілля на ТЕС

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

Про це йдеться у постанові НКРЕКП.

Позапланові невиїзні перевірки регулятор проводитиме на АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" та ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО".

В обґрунтуванні до постанови зазначається, що перевірки зумовлені зверненням "Укренерго" та наданням документів, що підтверджують вказані порушення. Так, компанія повідомила про те, що "поставки вугілля не відповідають потребам", а запаси вугілля "майже в п'ять разів нижчі минулорічних - у цей період 2020 року запаси вугілля складали 2375 тис. т"

"За таких умов вугілля на складах ТЕС при щодобових витратах 70-75 тис. т. вистачить менше ніж на тиждень, що неприпустимо в зимовий період", - йдеться у документі.

"Укренерго" також зазначає, що "загрозою для операційної безпеки енергосистеми є неналежний технічний стан обладнання теплових електростанцій".

Так, регулятор перевірить дотримання вимог щодо необхідних резервів вугілля "з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно із правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади".

Нагадаємо:

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.

Економічна правда