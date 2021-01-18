В Укрзалізниці хочуть запустити потяги швидкістю до 350 км/год

"Укрзалізниця" має проєкт руху потягів зі швидкістю до 350 км/год зі столиці до найбільших міст України, наразі його обговорюють та шукають інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в УЗ є проєкт швидкісного сполучення за напрямками з Києва до Львову, Харкова та Одеси, який наразі знаходиться на етапі обговорення.

"Для цього нам потрібні інвестиції, самі ми цей проєкт не подолаємо, тому потрібен інвестор, який зацікавлений у концесійному підході", – розповів Жмак. Він зазначив, що вже є зацікавлені учасники.

Жмак додав, що єдиний шлях залучити необхідні фінансові інвестиції для проєкту - це концесія, і перш за все йдеться про концесію вокзалів.

"Наразі ми говоримо про 7 вокзалів, можливо, ще приєднається Львів", – зауважив Володимир Жмак. Їх хочуть облаштувати "за європейським зразком":

"Для пасажирів і для Укрзалізниці на вокзалі потрібна колія, зала очікування і два офіси для продажу квитків. Все інше буде торговим центром. Ми хочемо зробити вокзали за європейським зразком, коли до 60% відвідувачів вокзалів не є пасажирами, а приходять туди, як у торговий центр", – резюмував Володимир Жмак.

Нагадаємо:

В рамках структурної реформи Укрзалізниці підприємство поділили на оператора інфраструктури "УЗ Інфра" та філію вантажних перевезень "УЗ Карго".

Перепідпорядкування компанії і виділення 4-х вертикалей планують провести до кінця 2021 року. Крім бізнес-вертикалі вантажоперевезень, в майбутній холдинг ввійдуть - пасажирська, виробнича і інфраструктурна.

Економічна правда