"Укрспирт" вперше за 7 років отримає керівника без приставки "в.о."

Державне підприємство "Укрспирт" оголосило про пошук рекрутерів, які будуть займатись відбором повноцінного керівника "Укрспирту".

Про це написав тимчасово виконуючий обов'язки голови "Укрспирту" Сергій Блескун.

В кінці 2020 року Міністерство розвитку економіки та сільського господарства повідомило про намір провести конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт". 19 січня на сайті "ProZorro" розмістили вимоги до рекрутерів, які і будуть займатись відбором керівника "Укрспирту".

"Востаннє керівник "Укрспирту" без приставок "в.о." і "т.в.о." працював ще у 2014 році. 7 років тому", – зазначив Блескун.

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Економічна правда