Голова УЗ розповів скільки він заробляє

Голова АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак розповів, що отримує 625 тисяч на місяць.

Про це він повідомив в етері телеканалу Україна 24.

За словами Жмака, така зарплата у нього 25 років тому, коли він працював у "Київстарі" та у "ТНК-ВР".

"Вона, я б сказав, нижче від ринкового рівня для такого підприємства, як "Укрзалізниця", - заявив він.

Нагадуємо:

Раніше Володимир Жмак в интервью ЕП не став називати сумму своєї зарплати, втім тоді він наголосив, що вона набагато нижча тієї, що фігурувала в контрактах керівників "Укрзалізниці" ще рік тому.

Наприкінці січня завершилася епопея із звільненням Євгена Кравцова з посади керівника "Укрзалізниці".

Після цього вже колишній керівник УЗ похизувався "чималою компенсацією" за дострокове припинення його повноважень. Точну суму він не назвав, але йдеться про річну зарплату, яка у 2018 році становила майже 10 млн грн, у 2019 році — понад 9 млн грн.

Среднемесячная заработная плата основных рабочих профессий АО "Укрзализныця" в ноябре 2020 года составила 11 681 грн.

Детальніше читайте за посиланням: Голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак: Я не збираюся воювати з великим бізнесом. Я покажу їм вигоди