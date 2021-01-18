УЗ встановить камери спостереження у приміських поїздах

"Укрзалізниця" працює над підвищенням рівня безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні, зокрема, встановить камери спостереження.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова правління компанії Володимир Жмак, передає прес-служба УЗ.

"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", - сказав він.

Також, за його словами, у рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана "червона кнопка", за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців - для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

"Моя ціль - повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними", - зазначив Жмак.

Нагадаємо, Укрзалізниця 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.

Економічна правда