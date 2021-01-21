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Укр / Рус

В Укрфінжитло розповіли, під який відсоток українці зможуть взяти іпотеку

Четвер, 21 січня 2021, 20:40
 

Українська фінансова житлова компанія планує видавати іпотечні кредити для населення під 7% річних на термін до 30 років.

Про це заявив голова Української фінансової житлової компанії Василь Шкураков в інтерв'ю НВ.

"Ми хочемо досягти ситуації, коли людина може взяти свою іпотеку на такий термін, щоб безболісно її виплатити (навіть до 30 років) – і під фіксовану ставку 7% на всі періоди.

Такий рівень фіксованої ставки дозволить державі відмовитися від необхідності вигадувати різні компенсаційні механізми іпотечного кредитування", – заявив він.

За словами Шкуракова, принцип роботи Укрфінжитло полягатиме в рефінансуванні банків, що видають позики.

"[Укрфінжитло буде] здійснювати рефінансування банків, які видають іпотечні кредити на визначених державою умовах. По суті, ми будемо викуповувати у банку такі кредити, залишаючи їм частину доходу для покриття витрат і управління ризиком", – заявив він.

Ще одним продуктом Укрфінжитло стане забезпечення громадян житлом на умовах лізингу нерухомості (оренди з викупом - ред.).

"Очікувана ставка за лізингом нерухомості знаходиться в межах 5% річних, що дасть можливість скористатися нею максимально широкому колу громадян. Плюси для компанії – відхід від ризиків, пов'язаних із забезпеченням. Для лізингоодержувача – можливість безболісно вийти з договору у разі необхідності, а також можливість змінити географію предмета лізингу в разі переїзду в інше місто", – розповів Шкураков.

Нагадуємо:

У грудні міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії", яка буде забезпечувати роботу ринку іпотечного кредитування.

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іпотека житло будівництво нерухомість Мінфін

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