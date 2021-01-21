Приватбанк отримає нового голову правління
Четвер, 21 січня 2021, 11:38
23 січня завершується дія контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, до моменту нового призначення в.о. голови правління стане Ганна Самаріна.
Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
Крумханзл очолював Приватбанк упродовж останніх трьох років. Після закінчення дії контракту 23 січня розпочнеться конкурсний відбір на посаду нового голови правління.
До нового призначення виконуючою обов’язків буде Ганна Самаріна, заступниця голови правління Приватбанку з питань фінансів.
Петр Крумханзл керував Приватбанком три роки, очолив його на початку 2018 року.
Економічна правда
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