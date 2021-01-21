Приватбанк отримає нового голову правління

Moneyveo, MyCredit та інші "швидкогроші": кому належать і скільки заробляють мікрофінансові організації Чистий дохід двадцяти найбільших мікрофінансових організацій у 2019 році перевищив 11 млрд грн. Що це за компанії і скільки вони заробляють на швидких кредитах?

10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році Наклейка для виявлення коронавірусу, нові електромобілі від технологічних гігантів та пошуки життя на Марсі. Що ще чекає світ у 2021 році?