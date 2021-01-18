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СБУ викликала Ярославського на допит як свідка по справі "Мотор Січ"

Понеділок, 18 січня 2021, 12:50
 

Президент DCH Олександр Ярославський, який разом із китайською Skyrizon добивається схвалення АМКУ угоди з купівлі ПАТ "Мотор Січ", заявив, що Головне слідче управління СБУ запросило його на допити як свідка по справі "Мотор Січ".

Про це йдеться у заяві Ярославського на сайті DCH.

"У суботу, 16 січня 2021 р., секретаріатом DCH були отримані електронні листи за підписом начальника 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ, якими Головне слідче управління запрошує мене 19 січня 2021 р., а також 20 січня 2021 р., 21 січня 2021 р. та 22 січня 2021 р. з'явитися на допит як свідка.

Йдеться про ПАТ "Мотор Cіч", акції якого перебувають в інвестиційному портфелі DCH і розвитком якого DCH планує займатися", - зазначив Ярославський.

"Як свідомий громадянин прибуду на зазначену адресу в перший із перерахованих днів – а саме 19 січня 2021 року", - запевнив він.

Агентству "Інтерфакс-Україна" у СБУ підтвердили факт виклику Ярославського на допит в якості свідка у справі ПАТ "Мотор Січ".

"Ця інформація відповідає дійсності", - заявили в прес-службі СБУ.

"Водночас у мене викликає велике здивування перелік статей ККУ, за якими в СБУ збираються отримати мої покази свідка: ст. 14 "Підготовка до кримінального правопорушення", ст. 111 "Державна зрада", ст. 113 "Диверсія".

Стосовно ПАТ "Мотор Січ" набагато більше могли б розповісти ті люди, які не допускають на підприємство його акціонерів і не скликають загальних зборів акціонерів. Ті, чиї дії призвели до звільнення майже 10 тисяч робітників, позбавивши їхні родини засобів до існування. А також ті, хто причетний до необґрунтованих арештів акцій, ухвалення неправосудних рішень і саботажу видачі дозвільної документації. Щоправда, вважаю, усіх їх треба було б викликати вже не як свідків", - стверджує Ярославський.

Нагадуємо:

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

У китайській компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", проти якої Мінторг США запровадив санкції через загрозу національній безпеці, вважають такі дії неправомірними і шукатимуть юридичні інструменти для захисту.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

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Мотор Січ СБУ Ярославський

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