"Енергоатом" перейшов в управління Кабміну

Низка компаній, зокрема "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровська ГЕС та ще три ТЕЦ перейшли під управління Кабінету Міністрів за дорученням президента.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 20 січня.

Під час виступу заступниця міністра енергетики Світлана Панаіотіді зазначила, що це рішення "стосується виконання Третього енергопакета ЄС у частині розмежування операторів системи передачі, виробників та постачальників електричної енергії".

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що це рішення стосується комплексного питання врегулювання передачі операторів розподілу на ринку електроенергії, а тому потребує консультацій. Зокрема, обговорення з Єврокомісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства в контексті зобов’язань України щодо інтеграції до енергетичного ринку ЄС.

Також Мінекономіки, Міненерго та Мінфін працюватимуть над передачею держкомпаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку" в управління Міненергетики.

"Ці рішення є вкрай важливими та сприятимуть подальшій інтеграції України до європейського співтовариства", - коментує Шмигаль

Економічна правда