Депозиты, гособлигации, недвижимость, акции Tesla или "под матрац". Во что лучше вложиться в 2021 году?

Минулий 2020 рік розпочався на хвилі позитиву: американські фондові індекси були на своїх максимумах, ринки були налаштовані на активне зростання по всьому світу.

Однак всі позитивні прогнози та очікування на минулий рік перекреслив коронавірус.

З початком 2021 року люди стали набагато обережнішими у своїх інвестиціях, а аналітики – у прогнозах.

Новини про розробку вакцини від коронавірусу змінюються новинами про нові штами COVID-19 та нові жорсткі локдауни. Тому ставити на остаточне відновлення економіки поки що ніхто не поспішає.

Чи варто інвестувати гроші у 2021 році, і якщо так, то в які інструменти?

В статті йдеться про такі варіанти: 1. Матрац. 2. Депозити. 3. Держоблігації. 4. Акції іноземних компаній. 5. Золото, срібло. 6. Нерухомість. 7. Криптовалюти. 8. Нестандартні інвестиції.

На чому заробили в 2020 році

Якби ви могли повернутися на один рік назад та дати собі пораду, у що вкладати гроші, що б це було?

Оглядаючись назад можна назвати кілька варіантів, які б принесли вам кратне збільшення інвестицій. Проте, рік тому, передбачити їх було практично неможливо.

В першу чергу це стосується акцій компаній hitech-індустрії. В умовах пандемії коронавірусу, знаходячись на самоізоляції та працюючи віддалено, послуги саме цих компаній виявились найбільш затребувані.

І лідером в цьому став Zoom. Рік тому вартість акцій стартапа з організації відеоконференцій коливалась в коридорі 62-67 дол. На пікові їх ціна сягала 550 дол. Той, хто придбав акцій в січні минулого року і продав на найвищій точці в жовтні, всемеро збільшив свої статки.

Навіть з урахуванням падіння капіталізації Zoom в кінці року (після виходу новин про успішне тестування вакцини проти COVID-19. – ЕП) зростання за рік становило 400%.

Зростання виручки технологічних гігантів неминуче штовхало вартість акцій вгору. Звісно, не такими темпами, як Zoom, проте прибутковість інвестицій в них була значною. Наприклад, акції Facebook за минулий рік зросли в ціні на 33%, інтернет-корпорації Alphabet (Google) – на 36%, а відеосервісу Netflix – на 62%.

Під кінець року "вистрілила" криптовалюта. Bitcoin, за який перші десять місяців минулого року більше 8 тис. дол не давали, за листопад-грудень зріс до 29 тис. дол (+272% річних). 8 січня 2021 року вартість однієї віртуальної монети взагалі перетнула позначку в 40 тис. дол.

Класичні для українців інвестиційні інструменти принесли відчутно менші доходи. Ті, хто вірив в девальвацію національної валюти і рік тому придбав американський долар, за 2020 рік заробили в гривні майже 20% (курс зріс на 4,59 грн/дол. – ЕП). Дохідність в євро становила 31,4%.

Звісно, таких небагато, але найбільше від девальвації національної валюти виграли ті, хто на початку минулого року придбав швейцарський франк (+31,9%).

Минулорічні доходи від депозитних вкладів в гривні становили лише 14,9%. У валюті вони були ще меншими – 1-3%. Проте, з урахуванням девальвації принесли б 22,9% у доларі і 33,7% у євро.

Чи протримаються подібні тенденції у 2021 році, говорити зарано.

Аналітики рекомендують цьогоріч ставитися до інвестицій дуже обережно та навіть зберігати частину грошей у готівці.

Матрац чи банк

Перевага готівки – можливість вигідно вкласти гроші посеред року.

"Можливості для інвестування з’являються не тільки 1 січня. Вони з’являються постійно. Тому потрібно мати ліквідність, щоб бути готовим підхоплювати цікаві ідеї у будь-який момент", – вважає керівник відділу досліджень Concorde Capital Олександр Паращій.

Так, запас готівки дає певну гнучкість. Однак цю перевагу з легкістю перекреслює головний недолік – її вразливість до інфляції. Минулого року ціни зросли на 5%.

На відміну від 2020 року, коли майже весь період інфляція була нижчою за цільовий діапазон Національного банку (5+/-1%), у 2021 році ціни зростатимуть набагато швидше. Цього не виключають і в самому НБУ.

Напередодні в Нацбанку підрахували, що через підвищення тарифів на електроенергію для населення інфляція додатково зросте на 0,39 відсоткового пункту. Однак навіть без врахування фактору тарифів, ціни в Україні почали активно зростати вже наприкінці 2020 року.

"На цьому прискорення інфляції не завершиться, і до весни 2021 року ймовірний вихід (інфляції. – ЕП) за межі цільового діапазону з досягненням позначки 7%", – очікують в "Альфа-банку".

Зростання цін на 7,3% за підсумками 2021 року прогнозують і в уряді. Пришвидшення інфляції може викликати відповідну реакцію Національного банку. Для стримування цін НБУ буде змушений підвищувати облікову ставку, що, ймовірно, призведе до зростання ставок за депозитами.

Наразі ставки за гривневими депозитами, в залежності від термінів, коливаються у межах 8-9% річних, в іноземній валюті – 3-4% Минулого року ставки стрімко падали, але вклади все одно зростали.

З січня до листопада залишки коштів на депозитних рахунках фізичних осіб збільшилися на 110,67 млрд грн або на 18,7%.

"Попри падіння ставок, банківські депозити залишатимуться популярним інструментом для інвестицій. Ми тільки звикаємо жити в умовах однознакових ставок за депозитами в гривні й близьких до нуля ставок у валюті. Але українці продовжуватимуть віддавати перевагу банківським заощадженням як найбільш зрозумілому інструменту", – вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Але тримати гроші у банках в якийсь момент може стати невигідно. Це станеться у разі, якщо інфляційні процеси розгортатимуться активніше, ніж очікувалося, а банки не відреагують на підвищення облікової ставки Нацбанком.

"Наразі чіткої кореляції між ставками за депозитами у банках та обліковою ставкою немає. Попит на депозити серед населення залишається досить високим, що дозволяє банкам не підвищувати ставки", – додає Паращій.

Також не варто забувати, що майже п’яту частину доходу від депозиту потрібно віддавати державі у вигляді податків (18% ПДФО та 1,5% військовий збір).

Вкладати всі гроші в іноземну валюту теж ризиково. Наприкінці 2020 року іноземні інвестори почали скуповувати державні облігації України, через що зріс притік валюти в країну.

Аналітики зазначають, що якщо цей тренд продовжиться, то гривня буде зміцнюватися, а заощадження у валюті – знецінюватися.

В 2019 році купівля нерезидентами облігацій призвела до зміцнення гривні відносно долара на 19%.

"Оптимальним варіантом є диверсифікація активів. Тримати гроші на депозитах у гривні, доларах та євро", – радить інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса. На національну валюту варто виділити щонайменше 30% від депозитного портфелю.

За консенсус-прогнозом інвестбанкірів, опитаних Forbes-Україна, очікуваний дохід від депозитів в 2021 році може бути таким: в гривні – 8%, в доларах – 4%, в євро – 2%.

Цінні папери

Вигідна альтернатива депозитам – інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Переваги ОВДП перед депозитами: ✔ вищі ставки: під час останнього аукціону Мінфіну дохідність ОВДП з терміном обігу в 1 рік становила 11,73% річних, в той час, як середні ставки за річними депозитами становлять 8-9%; ✔ економія на податках: на відміну від депозитів, відсотковий дохід з ОВДП не обкладається податком на доходи фізичних осіб (18%), а лише військовим збором (1,5%); ✔ надійність: виплата основної суми боргу і відсотків за ним гарантується державою, тоді як за депозитами гарантується сума до 200 тис. грн.

У 2021 році очікується, що ставки за ОВДП будуть якщо не зростати, то триматися на цих же рівнях.

"Швидше за все, різкого зростання ставок за ОВДП найближчим часом не буде. Але й падіння очікувати не слід. Багато в чому ситуація на ринку держоблігацій залежатиме від того, як себе поводитимуть нерезиденти", – вважає Паращій.

Недоліком операцій з ОВДП є їхня відносна складність та незрозумілість для населення. В Україні люди не звикли витрачати багато зусиль для того, аби просто відкласти гроші.

"ОВДП – це складніший механізм і він менш зрозумілий населенню. Щоб ним скористатися, потрібно збирати додаткові документи, показувати походження коштів, шукати брокерів тощо. До того ж там великий поріг входу (від 100 тисяч гривень, – ЕП)", – зазначив директор департаменту ризик-менеджменту в "Аккорд банку" Микола Войтків.

Хоча наразі на ринку є пропозиції від інвестиційних компаній, які дозволяють вкладати в ОВДП невеликі суми, фінальну дохідність таких інвестицій може "з’їсти" високий розмір комісій.

Хай там як, однак ОВДП – це головний інструмент на фондовому ринку. Інвестувати в інші цінні папери, зокрема акції чи корпоративні облігації досить ризиковано. І основним фактором ризику є низька ліквідність ринку: купити акції можна, однак продати їх у короткостроковій перспективі та без суттєвих втрат майже неможливо.

За консенсус-прогнозом Forbes-Україна, очікуваний дохід від держоблігацій в 2021 році може бути таким: в гривні – 10%, в доларах – 4%.

Тому все більше українців придивляються до інвестицій в акції західних компаній. В Україні їх можна купити за посередництва брокерів.

Зокрема, нещодавно Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft та інших західних компаній.

Розглядати ці цінні папери як можливу інвестицію варто лише у разі, якщо ви готові приділяти достатньо часу для відстежування новин про ці компанії, динаміки цін на акції, ситуації на світових ринках тощо.

Інвестиції в акції можуть бути дуже прибутковими. Наприклад, у 2020 році акції Tesla виросли майже на 700%. Однак це не означає, що зростання продовжиться і у 2021 році.

"Акції зараз переоцінені. Під час кризи економіки падали, а ціни на акції зростали. В цьому немає ніякої логіки. Тому гратися в цю історію я не бачу сенсу", – додає Войтків.

Якщо ви все ж плануєте інвестувати в акції іноземних компаній, то це однозначно не може бути вся сума ваших заощаджень. До того ж не варто забувати про диверсифікацію інвестицій: купувати акції кількох компаній, а не однієї.

"Якщо вкладатися в акції, то треба інвестувати у щось дуже просте. Наприклад у фондові індекси. Американські фондові індекси минулого року зростали дуже сильно. Вічно це зростання тривати не може, тому з такими інвестиціями варто зачекати.

Натомість фондові індекси, наприклад, Британії зростали не так сильно і там все ще є потенціал для зростання у 2021 році", – наголошує Олександр Паращій.

Також аналітики рекомендують звернути увагу на акції компаній, що працюють у сфері біотехнологій, телемедицини, медичних стартапів та сектору інтернет-торгівлі.

За консенсус-прогнозом Forbes-Україна, очікуваний дохід від інвестицій в акції іноземних компаній 2021-му – 12%.

Дорогоцінні метали

2020 рік був успішним не лише для акцій Tesla, але й для золота. У серпні його ціна перевалила за 2000 доларів за унцію. Загалом за минулий рік зростання ціни становило близько 20%. Однак подальша доля золота та цінних металів залишається досить туманною.

Золото часто називають "тихою гаванню", тобто активом, у який інвестори "тікають" під час криз та невизначеності. Саме рекордний обвал світової економіки минулого року й спровокував зростання вартості жовтого металу. У 2021 році ціни на золото залежатимуть перш за все від успіхів у подоланні пандемії COVID-19.

Швидкі темпи відновлення світової економіки у 2021 році – це сигнал інвесторам, що можна виходити на інші ринки капіталу, зокрема вкладатися у цінні папери. Відтак, якщо цей сценарій реалізується, попит на золото почне падати, а разом з ним і ціна.

У разі, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися, країни запроваджуватимуть нові локдауни, а вакцинація проходитиме з труднощами, то й попит на золото зберігатиметься високим. Через це ціни можуть зрости до 2500 дол за унцію (зараз вони коливаються на рівні 1830-1850 доларів). Саме такий прогноз дали аналітики Citi.

Ще більші оптимістичні прогнози міжнародні аналітики дають по сріблу. В 2020 срібло вперше за останні п’ять років подорожчало до 25 дол за унцію, в середині року ціна доходила майже до 30 дол за унцію. Проте, в Citi очікують, що в 2021 році срібло може взяти планку і в 40 дол за унцію.

"Інвестиції у дорогоцінні метали досить складні. Ними досить важко оперувати, тому я б не радив їх розглядати, якщо ви просто хочете заощадити гроші", – вважає Сергій Фурса.

За консенсус-прогнозом Forbes-Україна, інвестиції в золото можуть у 2021-му принести – 10%, в срібло – 20%.

Нерухомість

Інвестиції у нерухомість в Україні більш традиційні, ніж купівля цінних паперів чи золота. Особливо популярні вони у Києві та його околицях, а також у великих містах.

Криза 2020 року не сильно вдарила по ринку житлової нерухомості. За розрахунками City Development Solutions, обсяги продажів квартир у столиці зросли на 30%, а ціни на нерухомість відновилися до рівня 2013-2014 років.

"Факторів, які могли б сприяти зниженню цін на нерухомість наразі нема", – переконаний директор компанії Роман Герасимчук.

Однак чи слід вже зараз бігти купувати квартиру? Все залежить від типу нерухомості та ваших планів щодо її використання.

Найбільший попит у 2021 році матимуть квартири "бізнес-класу" та сегменту "комфорт". Також експерти радять звернути увагу на житлові комплекси, збудовані за концепцією "місто у місті" або "0 км", тобто ті, які мають розвинену інфраструктуру.

"Потенціал для зростання цін у 2021 році є. За підсумками року ціни можуть зрости на 7-10% при збереженні темпів, які були наприкінці 2020 року. Водночас у популярних форматах "місто у місті", багатофункціональних та сервісних комплексах, еко-проектах ціни будуть рости набагато швидше, враховуючи високий рівень платоспроможного попиту та стабільно високі темпи будівництва", – повідомила ЕП експерт на ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Вкладатися радять у готове житло, адже на етапі будівництва існують дуже високі ризики, хоча й прибутковість таких інвестицій може становити 35-40%. Не варто забувати, що у 2020 році зі столичного ринку нерухомості пішло двоє великих забудовників – "Аркада" та "Укрбуд".

А от з інвестиціями у комерційну нерухомість цьогоріч варто зачекати. Особливо це стосується офісних приміщень. Наразі складно спрогнозувати, якою буде ситуація на цьому ринку навіть після карантину.

Загалом інвестиції у нерухомість підходять не всім. Для них характерним є високий поріг входу та тривалий період окупності. Якщо ж грошей для інвестицій у вас небагато, то вкладати їх усі у купівлю нерухомості – не найкраща ідея.

"Якщо є 50-100 тисяч доларів, то я більше за диверсифікацію інвестицій. Квартира – це все ж таки один об’єкт. З її купівлею можна як вгадати, так і програти. Плюс не треба забувати про великі транзакційні витрати на оформлення житла та інше. Краще такі кошти інвестувати у декілька інструментів", – вважає Олександр Паращій.

За консенсус-прогнозом Forbes-Україна, інвестиції в житлову нерухомість в Києві та передмісті можуть дати дохід до 10-15%.

Криптовалюти

Bitcoin виявився одним з найприбутковіших інструментів у 2020 році. Шалене зростання його вартості знову активізувало дискусію між тими, хто називає його "новим золотом" та тими, хто переконаний, що криптовалюта це "бульбашка".

Чи варто інвестувати у криптовалюту у 2021 році? Чи існує потенціал для зростання? Однозначну відповідь на ці запитання не дасть жодна людина.

"Криптовалюта — це бульбашка, яка рухається виключно на "хайпі". Там нема жодної вартісної складової, фундаментальної ознаки вартості. Як і акції Tesla, Bitcoin – це виключно "хайп". Він може дорости до 100 тисяч доларів, а може зараз луснути", – вважає Сергій Фурса з Dragon Capital.

Інвестиції у криптовалюти дуже ризикові, однак й шанси, що вони окупляться, також високі. Відповідно підходять такі інвестиції лише тим людям, які можуть змиритися з високими ризиками та тим, у кого гарна вдача.

"Біткоїни – гра в рулетку. Відстежити тренди, як змінюватиметься їхня вартість неможливо", – впевнений Войтків.

Тим, хто все ж наважився вкластися у криптовалюти у 2021 році аналітики радять диверсифіковувати свій інвестиційний портфель, розбавляючи його менш ризиковими активами, такими як депозити чи державні цінні папери.

ЕП інвестувала в криптовалюту, і ось що з цього вийшло.

ААА

За консенсус-прогнозом Forbes-Україна, інвестиції в криптовалюти можуть принести в 2021-му дохідність до 50%.

Нестандартні інвестиції

2020 рік приніс багато нових трендів в інвестуванні. Через невизначеність, що продовжує панувати у світі, деякі аналітики рекомендують у 2021 році звернути увагу на не зовсім стандартні інструменти.

Одним з них є інвестиція у себе. Навчання, проходження додаткових курсів чи отримання нових кваліфікацій особливо актуальні в умовах локдаунів та пов’язаного з ними безробіття. Такі інвестицій здатні забезпечити вас доходом, якщо ви втратили основне джерело заробітку.

Принести дохід допоможе перетворення свого хобі на підробіток. Наприклад, якщо гарно знати іноземну мову, то можна підробляти репетиторством; бухгалтери можуть підробляти, допомагаючи зі звітністю підприємцям; маючи багато підписників у соцмережах, можна продавати рекламу.

До інвестицій у себе відносять й інвестиції у власне здоров’я – спорт, лікування хронічних захворювань, здорове харчування не принесуть вам доходів, зате дозволять суттєво зменшити витрати на лікування у майбутньому.

Невизначеність з майбутнім розвитком пандемії змушує інвесторів шукати нестандартні інструменти для вкладення коштів. Наприклад, витвори мистецтва.

Купівля колекційного вина, витворів мистецтва чи антикваріату здатна принести суттєвий дохід, однак лише у довгостроковій перспективі. При чому купувати ці речі радять якраз у період криз, коли їхня вартість найменша.

Серед нестандартних інвестиційних рішень Bloomberg називає купівлю бочок дорогого віскі (за останні 10 років вартість цього напою зросла на 564%), прав на музичні твори та навіть інвестиції у ферми для розведення комах.

Ще одним цікавим варіантом для вкладання грошей є купівля колекційних монет. Віднедавна купити їх можна в інтернет-магазині Нацбанку. Монети – це також довгострокові інвестиції. У перспективі 1-2 років їх купівля не принесе особливих прибутків, однак на десятирічному горизонті дохідність таких інвестицій може сягати 40% річних.

Замість висновку

Які б інструменти для інвестицій у 2021 році ви не обрали, головне не забувати дотримуватися правила диверсифікації та пам’ятати, що високий прибуток від інвестицій, як правило, свідчить про їхню високу ризиковість.