Акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft будут торговаться на украинском фондовом рынке
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.
Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.
Согласно Положению о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Центрального депозитария ценных бумаг.
Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.
Эмитент иностранных ценных бумаг дополнительно взаимодействует с фондовой биржей для обеспечения прохождения процедуры листинга ценных бумаг иностранного эмитента.
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Экономическая правда
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