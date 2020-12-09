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Акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft будут торговаться на украинском фондовом рынке

Среда, 9 декабря 2020, 09:45
 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции шести компаний – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.

Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Согласно Положению о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, решение о допуске принимается НКЦБФР по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Центрального депозитария ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Эмитент иностранных ценных бумаг дополнительно взаимодействует с фондовой биржей для обеспечения прохождения процедуры листинга ценных бумаг иностранного эмитента.

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Экономическая правда

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НКЦБФР фондовый рынок Facebook Tesla Microsoft

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