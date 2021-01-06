Що буде з доларом, євро, нафтою, Китаєм та Байденом: прогнози міжнародних фінансистів на 2021

У минулорічному огляді щодо прогнозів західних фінансистів на 2020 рік ми писали: "Економісти вважають, що світ наближається до нової кризи. Її тригером може стати що завгодно".

Цим "що завгодно" став коронавірус – абсолютний, еталонний "чорний лебідь".

Криза, викликана світовою пандемією, стала наймасштабнішою з 2008 року. Уряди країн світу здійснили безпрецедентні кроки з підтримки бізнесу та населення. Завдяки зниженню ключових ставок центробанками країн світу та "щедрому" друку грошей наслідки кризи були нівельовані. Проте навряд чи поборені.

Що турбує інвесторів і аналітиків в 2021 році? Перш за все ефективність вакцинації від коронавірусу, витрати урядів і темпи відновлення економіки. Практично всі стратеги, які робили прогноз на наступний рік, назвали широке поширення вакцини ключовим знаменником.

Економісти Goldman Sachs на чолі з Яном Хациусом очікують, що більша частина населення розвинених країн буде вакцинована до середини року, і що більшість великих ринків, що розвиваються, провакцинують 50% населення до другої половини 2021 року.

В основі прогнозів лежить припущення, що Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк, Банк Японії, Банк Англії і Народний банк Китаю будуть підтримувати "потік дешевих грошей".

Перспективи ринків у 2021 році серед інвесторів і аналітиків Financial Times описує як "обережний оптимізм". Вірусна мутація, виявлена ​​в Великобританії, викликала коротке коливання на ринках в кінці грудня, і яскраво демонструє, наскільки крихким є цей оптимізм.

Про що йдеться в статті: ключові висновки ✔ Успішність вакцинації від коронавірусу та зупинка пандемії залишаються ключовими складовими оптимізму інвесторів та керівників компаній. ✔ Зміна влади в США за певних умов може призвести до знецінення долара, "здуття бульбашки" на фондовому ринку та прискорення інфляції. ✔ Найцікавішими ринками для інвестицій залишаються країни, що розвиваються. ✔ Китай першим оговтався від наслідків пандемії і буде безумовним фаворитом на ринках валют і акцій. ✔ Старі проблеми, наприклад, зростання світового держборгу, не зникли і продовжують тиснути на економіку.

Чому фондові ринки США зросли попри обвал економіки

Ажіотаж на Нью-Йоркській фондовій біржі після виходу новин про схвалення вакцини від коронавірусу був очікуваний, вважає Bloomberg. Однак темпи зростання ринку акцій були "шаленими" – такого росту не очікували.

За підсумками 2020 року індекс Dow Jones виріс на 7,2%,S&P 500 – на 16,3% і NASDAQ 100 – на 47,6%.

Вірус поширюється, економіка США все ще не обходиться без підтримки, нові локдауни б'ють по бізнесу, проте трейдери та інституційні інвестори сподіваються на монетарні стимули і очікують завершення пандемії, користуючись найм'якшими за всю історію фінансовими умовами, пише Bloomberg.

Yahoo Finance називає оптимізм щодо вакцин ключовим фактором зростання акцій за останній місяць. Однак, зазначає видання, це також зробило ринок акцій вразливим для негативного впливу.

"Акції можуть послабитися, якщо виробники вакцин зіткнуться із затримками виробництва, виникнуть проблеми при спробі транспортувати великі партії вакцин за наднизьких температур або пройде багато часу, перш ніж всі американці отримають щеплення", – пише видання.

ФРС із "світлом в кінці тунелю"

Додав ринкам "пального" голова Федеральної резервної системи Джером Павелл. За підсумками останнього засідання ФРС щодо грошово–кредитної політики в 2020 році Павелл обрав найбільш оптимістичний тон з весни.

Він сказав, що очікує "сильної" динаміки економіки в другій половині 2021 року на тлі широкої вакцинації населення, але застеріг, що наступні кілька місяців можуть бути "непростими".

"Нам видно світло в кінці тунелю. Ми думаємо, що є можливим новий тривалий економічний підйом", – заявив голова ФРС.

Протягом 2020 року ФРС для подолання найглибшого спаду з часів Великої депресії знизила процентні ставки практично до нуля і виділила бізнесу і владі штатів фінансування обсягом майже 2 трлн дол. Крім цього, ФРС також придбала казначейські та іпотечні облігації на трильйони доларів, підштовхуючи вниз вартість запозичень для федерального уряду, покупців житла та інших позичальників.

Експерти називають нинішні події ейфорією і перераховують ознаки "надмірного оптимізму": масові IPO (американські компанії в ході публічних розміщень залучили рекордні 175 млрд дол. – ЕП), спекулятивні угоди з акціями авіасектора і опціонами на папери технологічних компаній, подорожчання біткоїна на понад 300%.

джерело: coindesk.com

"Ми вважаємо біткоїн та інші криптовалюти "цифровими тюльпанами". У нас немає можливостей для їх оцінки. Ми стежимо за динамікою біткоїна як за індикатором спекулятивних перегинів", – написали в огляді аналітики Yardeni Research.

Кінець циклу сильного долара?

На думку інвестиційних банків і керуючих активами, опитаних Reuters, COVID-19 поклав кінець десятиліттю сильного долара.

За словами директора з інвестицій Aviva Investors Пітера Фітцджеральда, коли ФРС знизила процентні ставки майже до 0%, вона позбавила долар переваги в прибутковості порівняно з аналогами.

Засновник хедж–фонду Dymon Asia Денні Йонг так само вважає, що в 2021 році долар може різко впасти. Якщо це станеться, ФРС втратить гнучкість щодо процентних ставок і навіть буде змушена призупинити купівлю активів.

"Якщо долар впаде, то у ФРС можуть закінчитися варіанти пом'якшення, що призведе до розпродажу акцій", – зазначає Йонг.

Індекс долара показує відношення долара до кошика з шести валют основних торговельних партнерів США: євро (EUR), єна (JPY), фунт стерлінгів (GBP), канадський долар (CAD), шведська крона (SEK) і швейцарський франк (CHF) ДЖЕРЕЛО: TRADINGVIEW.COM

Увага на інфляцію

Директор з інвестицій Guggenheim partners Скотт Майнерд вважає, що пандемія повністю змінила економічну систему вільного ринку, засновану на конкуренції, управлінні ризиками та фінансовій обережності.

"На зміну прийшли цикли все більш радикального грошового втручання, соціалізації кредитного ризику і національної політики морального ризику", – заявив Майнерд.

"Це викликає занепокоєння, оскільки за ширмою ховається погане кредитне середовище. Ринок високоприбуткових боргових зобов'язань в 4,5 рази перевищує розмір прибутку за останні 12 місяців, і це співвідношення вже перевищує пік циклу 2008–2009 років і, ймовірно, буде погіршуватися надалі", – додав представник Guggenheim partners.

Величезне вливання грошей і великий державний борг створюють ризик так званого "інфляційного хвоста" (інерція інфляційних процесів в економіці. – ЕП) і можуть мати значні негативні наслідки для оцінки акцій та стратегій, які тестувалися в умовах низької інфляції, кажуть аналітики.

"Більшість учасників ринку та їх портфелі залежать від десятиліть дезінфляції або низької інфляції. Зміна режиму інфляції, ймовірно, матиме серйозні наслідки для розподілу активів", – каже генеральний директор хедж-фонду Caxton Associates Ендрю Лоу.

На цьому тлі увага фінансистів повинна приділятися створенню збалансованих портфелів, стійких до волатильності ринку, вважає Сем Фінкельштейн з Goldman Sachs Asset Management.

Європа: до біса економію

Коли в березні фінансові ринки охопила паніка через коронавірус, Європейський центральний банк оголосив агресивні заходи стимулювання, щоб зміцнити довіру і захистити економіку від обмежень, введених для стримування пандемії.

Потім уряди країн, в тому числі економічно обачні, такі як Німеччина, збільшили витрати, щоб стимулювати попит.

Швидкість, з якою блок відмовився від жорсткої економії і збільшив витрати, обіцяє хороші перспективи для інвестицій, повідомили агентству Reuters топ-менеджери інвесткомпаній.

Найсолодші: інвестори вкладатимуть в країни, що розвиваються

Дані Інституту міжнародних фінансів показують, що інвестори вкладають гроші в активи країн, що розвиваються, найшвидшими темпами майже за десятиліття.

Що приваблює інвесторів, висока прибутковість? Ні, просто позитивна прибутковість. За оцінками JPMorgan, понад 80% суверенних облігацій розвинених країн з урахуванням інфляції мають негативну прибутковість.

"Відновлення після пандемії буде нестійким, але м'яка грошово-кредитна політика в усьому світі і оптимізм щодо вакцини збережуть підтримку ризикованих активів. 2021 рік може стати відмінним роком для акцій ринків, що розвиваються", – каже стратег з глобальних ринків Азіатсько–Тихоокеанського регіону в Invesco Девід Чао.

Bloomberg вважає, що так зване "друге ралі" на ринку акцій розвиткових країн вже почалося. За останні дев'ять місяців капіталізація emerging markets виросла сильніше, ніж під час трирічного ралі 2016-2018 років.

У 2020 році країни, що розвиваються, продали облігації на понад 730 млрд дол – це рекордний показник. Навіть український ринок державних цінних паперів під кінець року відчув на собі відновлення інтересу нерезидентів.

За словами співкеруючого фондом Somerset Capital Management Крістофера Уайта, сприяє країнам, що розвиваються, безпрецедентний для мирного часу дефіцит бюджету США в поєднанні з активним монетарним стимулюванням, що чинить тиск на долар.

Інвестори та аналітики, що стежать за emerging markets, можливо і впевнені в продовженні ралі в 2021 році, але їх турбує, перш за все, як будуть розвиватися події з вакцинацією. Питання ефективності вакцин від коронавірусу буде привертати більше уваги, ніж витрати урядів і відновлення економіки Китаю.

Китай буде безумовним фаворитом на ринках валют і акцій, але на ринку облігацій інвестори виділяють країни Латинської Америки.

В опитуванні респонденти надали перевагу високоприбутковим валютам і облігаціям, зокрема, мексиканським, бразильським та індійським, тоді як у торішньому опитуванні фаворитами були низькодохідні активи Південної Кореї, Таїланду і Польщі.

Morgan Stanley рекомендує купувати валюти Китаю, Мексики, Бразилії, Росії, країн Південної Африки, а також облігації України і мексиканської нафтової компанії Pemex.

Втім деякі інвестори залишаються насторожі. На думку Citi, кредитні рейтинги інвестиційного рівня схильні до ризику в деяких країнах, таких як Румунія чи Мексика, в той час як в слабших країнах існує висока ймовірність дефолтів.

Китай вийшов переможцем з цієї війни

Азія зберегла лідируючу позицію з точки зору валют і акцій на тлі випереджальних темпів відновлення після пандемії.

Еталонний індекс акцій КНР в 2020 році виріс на 22%, а юань зміцнився до долара на 6,7%. За прогнозами, зростання економіки Китаю в 2021 році може становити 8,2%.

Міжнародні інвестори вклали рекордний обсяг коштів у китайські облігації і з січня по жовтень 2020 року наростили вкладення в орієнтовані на акції фонди Великого Китаю на 10,4 млрд дол.

У той же час відтік з фондів, що інвестують в країни, що розвиваються, становив 23,9 млрд дол.

Китай давно займає особливе становище серед країн, що розвиваються, в силу унікального поєднання розміру своєї економіки, темпів зростання і глибини ринку. Збільшення економічного розриву між Китаєм та іншими країнами, що розвиваються, змушує деяких великих інвесторів змінювати підхід до розподілу коштів в цьому класі активів, пише Bloomberg.

На тлі зростання попиту з боку клієнтів деякі компанії з управління активами впроваджують нові, орієнтовані виключно на Китай, стратегії.

Основні ризики

Що може піти не так, коли уряди країн підтримують населення і максимально накачують ліквідністю ринок?

Аналітики банку Standard Chartered вважають, що приводи для хвилювання є. Вони спрогнозували вісім ризиків.

Перший. Монетарні і бюджетні стимули можуть призвести до найшвидшого відновлення економіки за 100 років. Прагнучи скористатися зростанням цін на реальні активи, інвестори і трейдери вкладатимуть все більше коштів у сировину і метали. В результаті мідь, наприклад, може подорожчати на 50%.

Другий – можливий розкол в ОПЕК. Прагнучи вирішити фінансові проблеми, експортери нафти відмовляються дотримуватися виробничих квот, і альянс ОПЕК зазнає краху. У такому випадку ціни на нафту впадуть до 20 дол за барель, йдеться в прогнозі банку.

Третій. Бюджетні стимули Європи не виправдовуються. Здатність європейського центробанку підтримувати відновлення економіки викликає все більше питань при нульових процентних ставках і розмірі балансу, що наближається до 100% ВВП. Через це до середини року євро може подешевшати до долара з нинішніх 1,21 до 1,06.

Четвертий. Ризик неплатоспроможності на ринках, що розвиваються, залишається високим. Корпоративні дефолти призведуть до зниження рівня кредитних рейтингів. В результаті до другого кварталу 2021 року ринки акції країн, що розвиваються, можуть впасти на 30%.

П'ятий. Новий президент США Джозеф Байден може зупинити торгову війну з Китаєм. Китай дозволяє своїй валюті зміцнюватися, розраховуючи за рахунок цього підвищити купівельну спроможність своїх компаній і споживачів. В результаті курс долара до юаня падає до 6 з нинішніх 6,53.

Шостий. США відмовляються від політики сильного долара, якій слідував Дональд Трамп. Якщо Конгрес США відмовиться від співпраці щодо пакету бюджетних заходів, потенційно новий міністр фінансів Джанет Йеллен може послабити долар з метою пом'якшити фінансові умови. В результаті долар може втратити 15%.

Сьомий, найбільш малоймовірний прогноз. Збентежений нездатністю подолати розбіжності між республіканцями і демократами, а також через зростання протестів і соціальну напруженість, Джо Байден йде у відставку, а його місце займає віце–президент Камала Харріс. В результаті відбудеться різка корекція акцій США, кредитні спреди розширяться, падіння долара прискорюється.

пропозицію урядовців щодо надання економіці 908 мільярдів доларів. За його словами, це лише аванс влади перед майбутніми рішеннями. 46-й президент США Джо Байден підтримав джерело: ua.depositphotos.com

Восьмий. У штаті Джорджія 5 січня проходив другий тур виборів в Сенат. Теоретично, Демократична партія може отримати контроль на Сенатом США. Однією з перших ініціатив демократів може стати підвищення податків і зміни в регуляції технологічного сектора.

В результаті, прогнозує Standard Chartered, акції технологічних компаній обваляться, а прибутковість казначейських бондів злетить вгору на тлі побоювань з приводу пропозиції паперів.

Тривоги банку з приводу можливого падіння технологічного сектора поділяють і інвесткомпанії.

"Бум акцій американських технологічних гігантів – це бульбашка, яка лусне, коли процентні ставки виростуть або "надмірний достаток" в техносекторі зникне", – заявив головний інвестиційний директор компанії Amundi Паскаль Бланк.

Старі проблеми нікуди не зникли

Основні ризики 2021 року, за версією аналітичного центру Atlantic Council, також включають в себе повільне поширення вакцини і нездатність Джо Байдена управляти США. Крім цих, центр робить ще кілька цікавих прогнозів.

При цьому аналітики не виключають розгортання нової світової фінансової кризи, пов'язаної не з наслідками пандемії, а викликаної боргами.

"Світовий борг, особливо в країнах, що розвиваються, стрімко зростає. Загальний борг збільшився на 15 трильйонів доларів в 2020 році і, як очікується, до кінця року досягне 365% світового ВВП. Країнам, що розвиваються, необхідно 7 трильйонів доларів для погашення заборгованості до кінця 2021 року", – нагадують в Atlantic Council.

Намагаючись зупинити зростання кризи, G20 ініціювала списання боргів для деяких країн. Але небажання Конгресу США схвалити будь-які нові ресурси для Міжнародного валютного фонду може підірвати ці зусилля.

Крім цього, Організація Об'єднаних Націй попередила, що світ знаходиться на межі найгіршої продовольчої кризи щонайменше за п'ятдесят років, адже пандемія порушила глобальні ланцюжки поставок продуктів харчування.

За прогнозами ООН, від недоїдання, пов'язаного з COVID-19 і пов'язаних з ним захворювань, загине більше людей, ніж від самого коронавірусу.

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