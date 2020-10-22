У Нацбанку змінили прогноз росту інфляції

Нацбанк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення - до 4,1%, у НБУ прогнозують, що у 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5%.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час прес-брифінгу.

За його словами, у вересні інфляція залишалася нижчою цільового діапазону 5%+/-1 в.п.

"Унаслідок збільшення пропозиції продуктів харчування темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 2,3% у річному вимірі. Цей фактор нейтралізував зворотний тиск на ціни з боку інших чинників: послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв, відновлення економічної активності та споживчого попиту.

Утім, такий баланс різноспрямованих факторів є тимчасовим. За попередніми даними онлайн-моніторингу цін НБУ, у жовтні інфляція дещо прискорилася. Попри незначний ефект відображення девальвації в цінах, інфляційні очікування бізнесу й населення продовжили погіршуватися. Водночас індекс споживчих настроїв покращився", - прозвітував Шевченко.

У НБУ додали, що інфляція досягне нижньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п. наприкінці 2020 року й надалі прискорюватиметься

"З огляду на слабку динаміку споживчих цін у III кварталі Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення - до 4,1%. Прискорення зростання цін наприкінці цього року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв. Низька база порівняння минулого року також матиме помітний статистичний ефект для обрахунку темпів річної інфляції.

У 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту", - підкреслив голова НБУ.

Він додав, що вихід за верхню межу цільового діапазону буде тимчасовим.

За його словами, Національний банк допускає короткочасне відхилення інфляції від цілі, щоб економіка швидше повернулася на шлях стійкого зростання.

"Водночас Національний банк застосує монетарний інструментарій для повернення інфляції в 2022 році в цільовий діапазон", - сказав Шевченко.

Нагадаємо:

У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

У річному вимірі інфляція за підсумками червня прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року), прогнозують у НБУ.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

У Мінекономіки заявили, що у серпні 2020 року споживчі ціни, як і очікувалось, і далі сезонно знижувались, але у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%, при цьому у відомстві прогнозують ріст інфляції на початку 2021 року.

Економічна правда