Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Таке рішення одноголосно прийняли на засіданні 28 грудня з переданням документу на допрацювання в секретаріат.

Т.в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко, представляючи проєкт постанови, заявив про важливість продовження положення про ПСО, термін дії якого закінчується 31 грудня.

Відповідно до рішення Кабміну, термін дії ПСО продовжили до 31 березня 2020-го та встановили фіксовану ціну в 1,68 грн/кВт.год.

За словами Вітренка, в Україні зберігаються занижені тарифи на електроенергію для населення, навіть після підвищення вони будуть приблизно в 2 рази нижче ринкових цін.

Крім цього, уряд підтримав підвищення ціни, за якою "Енергоатом" продає електроенергію "Гарантованому покупцеві" у рамках ПСО, з 1 коп до 15 коп за кВт-год.

За словами Вітренка, рішення є тимчасовим, а Міненерго разом з Нацкомісією з тарифів напрацьовує новий варіант ПСО.

Нагадаємо:

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони становили 90 коп./КВт.год за перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання.

Раніше у Міненерго анонсували рішення про підвищення тарифів для населення на електроенергію.

Економічна правда