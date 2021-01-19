Минфин продал гособлигаций на более чем 12 миллиардов
Вторник, 19 января 2021, 18:34
19 января на аукционе продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек 12,3 миллиарда гривен.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
На аукционах было предложено 5 выпусков гособлигаций, все представлены в национальной валюте.
Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
- 3 месяцев по ставке 9,18%;
- 1 год по ставке 11,73%;
- 2 года по ставке 11,94%;
- 3 года по ставке 12,15%;
- 6 лет по ставке 12,49%.
Напомним:
12 января на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривен.
На первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривен.
За декабрь 2020 года Минфин продал гособлигаций на 115,9 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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