Минфин продал гособлигаций на более чем 12 миллиардов

19 января на аукционе продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек 12,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

На аукционах было предложено 5 выпусков гособлигаций, все представлены в национальной валюте.

Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

3 месяцев по ставке 9,18%;

1 год по ставке 11,73%;

2 года по ставке 11,94%;

3 года по ставке 12,15%;

6 лет по ставке 12,49%.

Напомним:

12 января на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 8,9 миллиарда гривен.

На первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 5 января Минфин привлек 8,7 миллиарда гривен.

За декабрь 2020 года Минфин продал гособлигаций на 115,9 миллиарда гривен.

Экономическая правда