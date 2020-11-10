Акции Zoom обвалились на новостях о вакцине против COVID-19

Фондовые рынки США выросли до рекордных дневных значений на фоне новостей об успешной третьей фазе испытаний вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer.

Об этом пишет Business Insider.

Вскоре после открытия торгов 9 ноября S&P 500 показал рост на 3,6%, увеличившись до 3634 пунктов. Dow Jones — до 29 757,35 пункта, рост составил 5,1%. Nasdaq вырос на 0,8% до 11 989,18 пункта.

В основном начали дорожать акции авиакомпаний, ресторанов и финансового сектора. В то же время бумаги компаний, которые выросли в период действия коронавирусных ограничений, стали стремительно падать.

Акции DocuSign, Peloton, Wayfair, Zoom, Netflix и других потеряли в цене. Например, бумаги Zoom из-за новостей о вакцине упали на 20%, а Netflix — на 4,6%.

С начала года, когда начала набирать обороты пандемия по всему миру, акции Zoom Video выросли на 635%, Amazon, Netflix, Shopify - на 79,2%, 59,1%, 162,8% соответственно.

Напоминаем:

Вакцина против COVID-19 не за горами, поскольку первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата.

Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.

Уровень потенциала вакцины может измениться, но пока 90% инфекций были предупреждены.

Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет.