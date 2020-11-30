Напрасные надежды наполнить бюджет, или Сколько украинцев потеряют работу из-за роста акцизов на пиво

Проте під кінець року уряд запропонував підвищити акцизи на пиво, очевидно, розраховуючи наповнити бюджет, проте такі очікування невиправдані. Це підтверджує міжнародний досвід та динаміка розвитку галузі за останні роки.

Податкові надходження – це лише одна сторона медалі в роботі вітчизняних пивоварень. Адже пивоваріння – це також про робочі місця, попит на продукцію сільського господарства, машинобудування, транспорт, електроенергію, паливо, тару та упаковку. Тобто фактично в одній пляшці пива – робота фермера, маркетолога, освітянина, енергетика, водія, фінансиста, юриста, науковця, продавця.

Підвищення податкового навантаження на пивоварів опосередковано позначиться на роботі кожного з них.

За даними асоціації "Укрпиво", в Україні працює 150 пивоварень, що вироблять у 2020 році близько 1,5 млн літрів пива. Галузь сплатить цьогоріч близько 20,3 млрд грн. податків, при цьому приблизно 200 млн доларів отримають фермери за постачання ячменю та хмелю. На пивоварнях наразі працює 10 тисяч працівників, а в суміжних областях – 160 тисяч.

При запропонованому урядом підвищенні акцизів математика доволі проста. Виробництво українського пива скоротиться, а імпорт зросте. При цьому у пивоварінні та суміжних галузях мова йде про втрату понад 20 тисяч робочих місць.

Що це означає для бюджету України? Уряд буде змушений знайти 1,4 млрд грн на виплату по безробіттю цим людям у разі підняття акцизу на пиво.

"Підвищення акцизу на пиво без попередніх консультацій з галуззю призведе до того, що ринок пива скоротиться ще більше, а Мінфін не отримає зафіксованих "на папері" доходів в бюджет. З огляду на значний вплив ціни на обсяг ринку, держава ще жодного разу не отримувало запланованих надходжень в зв'язку з підвищенням акцизу", - зазначив генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко.

За його словами, у 2016 році, коли різко підвищили акциз на пиво, різниця між очікуваннями і реальними надходженнями склала близько 30%.

Справді, свого часу Україна підвищувала акциз на пиво галопуючими темпами. З 2010 по 2017 він виріс на 276%, при цьому виробництво скоротилося на 42%.

Стабільна ставка акцизного податку з 2017 року сприяла поступовому відновленню галузі, проте пандемія внесла свої корективи. Карантинні обмеження призвели до серйозних проблем в каналі HoReCa. Результат – цьогорічне падіння галузі на 4%

"В активні місяці карантинних обмежень продажу кегового пива скоротилися на 66%. І в цілому ми бачимо просідання ринку пива, яке може тільки посилитися в наступному році", - пояснив генеральний директор Carlsberg Ukraine.

Що з акцизами в ЄС?

В Україні з кожного виробленого літра пива сплачується акцизний податок (2,78 грн), а також 5-відсотковий акцизний податок з реалізації пива (1,43 грн). Тобто з 1 літра пива українець сплачує 4,21 грн, а громадянин ЄС – 2,75 грн (у перерахунку за курсом 32 грн за євро). Тобто акциз на пиво в Україні давно досяг обов'язкового у ЄС рівня, а з урахуванням роздрібного акцизу — значно перевищив його.

"Ставка акцизу на пиво в Україні сьогодні вже вища, ніж мінімальна в Європі, а також вища, ніж у таких країнах, як Німеччина чи Болгарія", – підтвердив Денис Хренов, в.о. генерального директора "AB InBev Efes Україна".

Міграція у тінь

"Необґрунтоване підвищення ставки акцизного податку може призвести до зміщення структури поживання пересічного українця з пива на більш доступний нелегальний алкоголь, що нестиме серйозні негативні наслідки на здоров’я населення", – зазначає Галина Коренькова, керівник української галузевої компанії "Укрпиво".

Загальновідомо, що акциз на алкоголь працює ефективно лише за умови відсутності (незначності) тіньового ринку алкоголю, інакше при підвищенні ставки попит на алкоголь мігруватиме у тіньовий сектор (контрабанда, контрафакт, неврахована продукція, сурогати).

"В Україні тіньова частина ринку міцного алкоголю сягає 50 відсотків! Хоч на пивному ринку і немає тіні, додаткове цінове навантаження також змусить окремих наших споживачів перейти на дешевший тіньовий алкоголь. Тож єдиним логічним заходом є робота по ліквідації тіньового ринку, що може потенційно принести понад 10 млрд грн. додаткового акцизу", – прокоментував Денис Хренов.

Згадаємо масові отруєння та смерті людей сурогатним міцним алкоголем на Харківщині в 2016 році.

Як наповнити бюджет?

Українська та міжнародна практика показує, що основним фактором збільшення надходжень до державного бюджету є збільшення обсягу ринку, а не ставки акцизу

При стабільній ставці акцизного податку на пиво у 2018 та 2019 роках загальні відрахування до бюджетів від галузі пивоваріння становили 17,3 та 19,4 млрд грн. відповідно, включаючи надходження від акцизу.

"Збереження ставки акцизу на пиво на рівні 2,78 грн/літр у 2021 році дозволить підтримати галузь у кризовий час та принесе на 600 мільйонів гривень більше надходжень від галузі до бюджетів всіх рівнів, включаючи ПДВ, відрахування із заробітних плат та інші податки", – додала Галина Коренькова.

За її словами, пивовари мріють, щоб фіскальна політика в Україні змістилася у бік послідовних дій, направлених на боротьбу з ухиленням від оподаткування, недобросовісною конкуренцією, також на пошук оптимальних джерел наповнення бюджету. Така політика має передбачити рівні умови оподаткування, зниження загального податкового тягаря, а також спрощення адміністрування.

Акцизний податок не повинен бути засобом для латання бюджетних дірок, інакше згодом можна побачити значно більшу дірку у ВВП країни.