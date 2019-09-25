Сумна тенденція, або Як Укрбуд "потурбувався" про ЧАЕС

Великі державні компанії – улюбленці Антимонопольного комітету України.

Двадцять вісім років незалежності та побудови ринкової економіки, а вони все одно намагаються працювати так, ніби надворі планова економіка.

Цього разу знову в зону уваги потрапила корпорація "Укрбуд", яка заважає державі економити кошти під час критичних закупівель: на безпеку об’єктів ЧАЕС

Цього разу мова знову про публічні закупівлі, точніше про змову при будівництві об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

У чотирьох процедурах закупівель у 2017-2018рр. брали участь "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж", обидві компанії, як ви вже зрозуміли, входять до названої корпорації.

А загальна сума цих закупівель склала більше 1 млрд грн.

Суть проведення конкурсних процедур закупівель полягає саме в тому, що суб’єкти господарювання повинні конкурувати, намагатися вирвати одне в одного перемогу. Відповідно, якщо вони замість цього узгоджують поведінку – це порушення.

У футболі таке називають "договорняком" і карають команди дуже жорстко – не лише великими штрафами, але й знімають турнірні бали, понижують у класі, а організаторів "договорняків" взагалі можуть назавжди усунути від спорту.

Справжність змагання за державні кошти (вони ж – гроші платників податків) забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях.

Тобто учасники закупівель мають формувати та подавати свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників.

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Разом з тим, здійснений Київським територіальним відділенням АМКУ порівняльний аналіз тендерних пропозицій ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" виявив обставини, що можуть свідчити про узгодженість поведінки вказаних компаній під час підготовки документів та участі у згаданих процедурах закупівель, зокрема:

– ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" здійснювали вхід до аукціону з використанням спільної ІР-адреси.

– ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" завантажували власні пропозиції для участі у торгах з використанням спільної ІР-адреси.

– Учасники подавали звітність до органів ДФС з використанням спільних ІР-адрес.

Окрім того, в ході здійснення контролю відділенням встановлено, що "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж" знаходяться за однією адресою – м. Київ, вул. Богданівська, 10, та використовують номери телефонів, які відрізняються лише однією цифрою.

Далі – більше.

До складу керівних органів ПрАТ "Укренергомонтаж" входить, зокрема, голова наглядової/спостережної ради – Олег Майборода.

Відповідно до інформації з ЄДР, він же протягом 2017 року – першого півріччя 2018 року обіймав посаду директора як у ТОВ "Укрбуд Девелопмент", так і в Корпорації "Українська будівельна корпорація "УКРБУД".

Відділенням встановлено, що ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" входять до складу корпорації "Укрбуд".

Також нами встановлено, що протягом 2017 року – першого півріччя 2018 року зазначені компанії мали спільних працівників та між ними існували господарські відносини.

На думку Київського обласного відділення АМКУ, сукупність зазначених фактів свідчить про спільну підготовку компаніями документації для участі у торгах та узгодження поведінки з метою забезпечення перемоги у одного з учасників, а саме "БК "Укрбудмонтаж".

Отже, дії ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" та ПрАТ "Укренергомонтаж" можна трактувати як узгоджені, що унеможливило конкуренцію між ними під час подачі пропозицій та проведення торгів.

Відповідно до п. 4 частини другої ст. 6 закону "Про захист економічної конкуренції", вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність.

У цій справі відділення активно співпрацює з СБУ і у разі доведення порушення сподіваємось на притягнення до відповідальності винних у змові – як посадових осіб компаній, так і, можливо, замовника.

Хочу нагадати, що після проведення Київським тервідділенням розслідування, АМКУ в травні та червні 2019 року вже ухвалив рішення щодо змови при проведенні тендеру на роботи по будівництву ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова" НАМН України, реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка та будівництву сумнозвісного "Шулявського мосту".

Тоді АМКУ наклало штраф на ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс" (обидві входять до корпорації "Укрбуд") у розмірі 260 млн грн.

До речі, в цьому контексті "цікаву" інформацію на своїй сторінці у фейсбуці опублікував екс-президент корпорації Максим Микитась.

Він заявив про продаж компані "Укрбуд Девелопмент", яка входить до корпорації "Укрбуд" невідомим інвесторам…

Повернемось до нашої справи. В разі ухвалення рішення щодо змови між компаніями при проведенні закупівлі їх буде оштрафовано на суму у розмірі до 10% доходу за останній звітній рік.

Також їм буде заборонено брати участь у тендерних процедурах упродовж трьох років.

І насамкінець. У соцмережах питають, чому АМКУ приділяє так багато уваги саме компаніям з корпорації "Укрбуд"?

Відповім. Нічого особистого. Лише в нашому Київському відділенні АМКУ на розгляді більше 350 досліджень по різних процедурах публічних закупівель.

Рішення ухвалюються, на порушників накладаються штрафи. Але з невідомих мені причин саме компанії з орбіти "Укрбуд" систематично потрапляють в поле зору, порушуючи конкурентне законодавство та спотворюючи результати конкурсів.

Днями ми отримали інформацію про можливі порушення в інших процедурах закупівель, в яких брали участь організації з орбіти "Укрбуд" на загальну суму близько 3 млрд грн.

Якщо це усталена практика і відсутність бажання чесно конкурувати – корпорація матиме справу з нами і надалі.